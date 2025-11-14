https://1prime.ru/20251114/ssha-864551035.html

США разрешили проводить операции с "Лукойлом" для Карачаганакского проекта

США разрешили проводить операции с "Лукойлом" для Карачаганакского проекта - 14.11.2025, ПРАЙМ

США разрешили проводить операции с "Лукойлом" для Карачаганакского проекта

США разрешили проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане, следует из лицензии американского минфина в | 14.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-14T23:48+0300

2025-11-14T23:48+0300

2025-11-14T23:48+0300

нефть

сша

казахстан

лукойл

роснефть

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg

ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. США разрешили проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане, следует из лицензии американского минфина в распоряжении РИА Новости. Ранее США разрешали проводить операции с попавшими под санкциями "Лукойлом" и "Роснефтью" только Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу". "Все сделки, запрещенные указом президента 14024, с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, которые связаны с эксплуатацией проектов Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгизшевройл или Карачаганак, разрешены: нефтяная компания "Роснефть"; ПАО "Лукойл"; или любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более акций", - говорится в лицензии. "Лукойл" входит в международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., который занимается разработкой одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Карачаганак в Казахстане. У "Лукойла" в нем 13,5%. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.

https://1prime.ru/20251114/lukoyl-864544164.html

сша

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, казахстан, лукойл, роснефть, мировая экономика