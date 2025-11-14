https://1prime.ru/20251114/ssha-864551035.html
США разрешили проводить операции с "Лукойлом" для Карачаганакского проекта
ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. США разрешили проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане, следует из лицензии американского минфина в распоряжении РИА Новости. Ранее США разрешали проводить операции с попавшими под санкциями "Лукойлом" и "Роснефтью" только Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу". "Все сделки, запрещенные указом президента 14024, с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, которые связаны с эксплуатацией проектов Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгизшевройл или Карачаганак, разрешены: нефтяная компания "Роснефть"; ПАО "Лукойл"; или любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более акций", - говорится в лицензии. "Лукойл" входит в международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., который занимается разработкой одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Карачаганак в Казахстане. У "Лукойла" в нем 13,5%. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.
ВАШИНГТОН, 14 ноя - ПРАЙМ. США разрешили проводить операции с "Лукойлом" и "Роснефтью" для проекта Карачаганакского месторождения в Казахстане, следует из лицензии американского минфина в распоряжении РИА Новости.
Ранее США
разрешали проводить операции с попавшими под санкциями "Лукойлом
" и "Роснефтью
" только Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и "Тенгизшевройлу".
"Все сделки, запрещенные указом президента 14024, с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, которые связаны с эксплуатацией проектов Каспийский трубопроводный консорциум, Тенгизшевройл или Карачаганак, разрешены: нефтяная компания "Роснефть"; ПАО "Лукойл"; или любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50% или более акций", - говорится в лицензии.
"Лукойл" входит в международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V., который занимается разработкой одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений Карачаганак в Казахстане
. У "Лукойла" в нем 13,5%.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.
