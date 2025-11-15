https://1prime.ru/20251115/evropa-864496205.html
"Опрокинут Брюссель". Европа утратила самое важное право
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ, Роман Серов. Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью изданию Yle признал, что конфликт на Украине привел к ослаблению ЕС на международной арене. Ключевые решения принимают теперь другие: США, Китай и Россия. Как это скажется на простых гражданах — в материале "Прайм"."Я иногда рисовал эти силовые структуры в форме квадрата, одной из сторон которого был ЕС. Сейчас, к сожалению, остался треугольник. Мне кажется, что Европа оказывается под прицелом: она должна взять себя в руки", — отметил Ниинисте.По его словам, страны ЕС нередко копируют США в диалоге с Россией, вместо того чтобы вести самостоятельную политику.Днем позже, комментируя совет финского политика Брюсселю, российский сенатор Алексей Пушков констатировал, что такие рекомендации ЕС не спасут."Европа уже не возьмет себя в руки — взять некому. Напротив, Евросоюз прибрали к рукам (глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен и брюссельская бюрократия, которые опираются на политиков типа (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона или (канцлера ФРГ Фридриха. — Прим. ред.) Мерца и навязывают народам Европы свою идеологию и свою волю", —написал он в Telegram-канале.В этой ситуации новые центры силы предпочитают иметь дело с США, а не с приходящей в упадок Европой. Это намечалось еще до украинского конфликта, но теперь ЕС сам разорвал отношения с Россией и перестал быть одной из сторон "квадрата", добавил сенатор.Не субъект, а объект"Бывший президент Финляндии прав: сегодня ЕС — лишь инструмент политики финансовых воротил по обе стороны Атлантики, он не имеет никакой субъектности", — рассуждает директор Института нового общества Василий Колташов.Это во многом объясняется структурной слабостью европейских народов. У них нет ни организованных территориальных и профессиональных объединений, ни решимости отстаивать свои интересы. В результате волю граждан в расчет не берут, что мы видим на примере недавних выборов в Румынии.В Скандинавии, Германии и Франции особенно сильны позиции пробрюссельских политиков. Этими странами правят представители выращенной в США и Британии номенклатуры. Например, немецкие партии ХДС и СДПГ, ни с кем не считаясь, протаскивают удобные их хозяевам решения.Италия — интересный пример обмана. Придя к власти как представитель крайне правых, премьер Джорджа Мелони сделала своей главной задачей борьбу с Россией, в то время как экономика страны пребывает в стагнации. Это, разумеется, не нравится итальянцам, поскольку Москва не имеет никакого отношения к их насущным проблемам. Напротив, деньги, которые привозили российские туристы, были весьма кстати для всех.И лишь в Венгрии и Словакии у власти социал-консерваторы, готовые отстаивать национальные интересы."Пока Брюссель продолжает действовать в логике санкций и ограничений вместо выстраивания собственной экономической и оборонной архитектуры, его авторитет в глазах мировых лидеров — России, Китая и США — сходит на нет, а голос становится второстепенным", —согласен политолог Александр Хазариди.К роли младшего партнера в глобальной перестройке ведет и избранный ЕС путь, где безопасность подменяется русофобией, а экономику приносят в жертву политической конъюнктуре.Изгнание из раяПромышленное производство в ЕС сокращается с середины 2022-го, загрузка мощностей — на минимуме с 2013-го. Это вызвано резким удорожанием энергоносителей из-за разрыва с Россией, нехваткой грамотных специалистов, которые уезжают в другие регионы мира. Базовые отрасли, такие как металлургия, химия, автопром, страдают от спада продаж и роста издержек.В 2024-м в Германии закрылось свыше 196 тысяч предприятий — на 16% больше, чем в 2023-м. Об этом говорится в совместном докладе немецкого Центра исследований экономики Европы (ZEW) и кредитной компании Creditreform. Условия ведения бизнеса стали настолько тяжелыми, что предприниматели сворачивают деятельность.А конкуренция с Азией, прежде всего с КНР, усиливается. Европейцы все больше предпочитают дешевые товары из китайских интернет-магазинов. Этому способствуют экстремальные торговые пошлины Дональда Трампа, закрывшие Пекину доступ к потребительскому рынку № 1.ЕС считает наплыв азиатских товаров настоящим бедствием и готовит ряд экстренных мер. Одна из них уже действует — пошлины на китайские электромобили. Но подобное против массового товара наверняка вызовет у простых европейцев возмущение.Зато в Брюсселе обещают семикратный рост военных расходов уже к 2034-му. Для этого придется залезть в долги, а расплачиваться по ним — за счет урезания социальных преференций."Политические конъюнктурщики вопреки предвыборным обещаниям все чаще лишают своих избирателей привычного "социального рая" и направляют средства на беспрецедентную милитаризацию, что только подтверждает нездоровую зацикленность на боевых действиях", — подчеркивает Хазариди.Новые лидеры ЕвропыПо мнению эксперта, Старому Свету следует преодолеть атлантистскую зависимость, наладить прямые отношения с Глобальным Югом и перезапустить промышленную политику. Нынешняя бюрократия во главе с Урсулой фон дер Ляйен на подобное не способна. Нужны новые лидеры, способные мыслить категориями многополярного мира, а не воспроизводить устаревшие биполярные схемы.Иначе усиление напряженности продолжится. Колташов, например, считает: в Европе уже начался процесс трансформации национального мышления. Все больше граждан ненавидят не Россию, как их учат из Брюсселя, а украинских националистов. Звучат не крайне правые лозунги, а сопряженные с идеями социального государства.К власти приходит критически настроенная к Брюсселю оппозиция. Недавний пример — выборы в Чехии, где победу одержал бывший премьер и евроскептик Андрей Бабиш.Отсутствие подвижек в решении больного для европейцев вопроса с мигрантами тоже способствует ожесточению.Чем дольше продлится военный конфликт на Украине, тем сильнее будет недовольство, прогнозирует Колташов. Страны, ведомые новыми лидерами, рано или поздно объединятся и опрокинут Брюссель. Европа в нынешнем виде быстро уходит в прошлое.
