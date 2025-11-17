Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций - 17.11.2025, ПРАЙМ
В США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций
В США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций - 17.11.2025, ПРАЙМ
В США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций
Свежие санкции, введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами против российского сектора нефтепереработки, поспособствовали увеличению цен на бензин в США,... | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Свежие санкции, введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами против российского сектора нефтепереработки, поспособствовали увеличению цен на бензин в США, сообщает агентство Bloomberg. "Результатом (Введения антироссийских санкций. — Прим. Ред.) является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, что вряд ли понравится администрации США, которая считает "доступную энергию" жизненно важной", — указывается в статье. По мнению издания, любые значительные перебои в экспорте нефтепродуктов будут шоком для международного топливного рынка. Агентство подчеркивает, что продолжающееся реальное давление на предложение усиливается опасениями трейдеров о будущем. 22 октября Министерство финансов США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний, в которых участие превышает 50%. Владимир Путин заявил, что новые ограничительные меры не окажут значимого воздействия на экономику России. Однако они вызовут резкий рост цен на нефть и нефтепродукты, включая стоимость топлива на американских АЗС. Президент России также отметил, что такие санкции не способствуют улучшению российско-американских отношений, которые лишь начали улучшаться. Несмотря на это, Москва не отказывается от намерений наладить диалог с Вашингтоном.
06:43 17.11.2025
 
В США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций

Bloomberg: новые антироссийские санкции привели к росту цен на топливо в США

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Свежие санкции, введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами против российского сектора нефтепереработки, поспособствовали увеличению цен на бензин в США, сообщает агентство Bloomberg.
"Результатом (Введения антироссийских санкций. — Прим. Ред.) является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, что вряд ли понравится администрации США, которая считает "доступную энергию" жизненно важной", — указывается в статье.
По мнению издания, любые значительные перебои в экспорте нефтепродуктов будут шоком для международного топливного рынка.
Агентство подчеркивает, что продолжающееся реальное давление на предложение усиливается опасениями трейдеров о будущем.
22 октября Министерство финансов США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний, в которых участие превышает 50%. Владимир Путин заявил, что новые ограничительные меры не окажут значимого воздействия на экономику России. Однако они вызовут резкий рост цен на нефть и нефтепродукты, включая стоимость топлива на американских АЗС.
Президент России также отметил, что такие санкции не способствуют улучшению российско-американских отношений, которые лишь начали улучшаться. Несмотря на это, Москва не отказывается от намерений наладить диалог с Вашингтоном.
Нефть МОСКВА США ВАШИНГТОН Владимир Путин ЕС Bloomberg Роснефть
 
 
Заголовок открываемого материала