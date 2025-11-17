https://1prime.ru/20251117/neft-864594149.html

В США столкнулись с необычным последствием антироссийских санкций

2025-11-17T06:43+0300

2025-11-17T06:43+0300

2025-11-17T06:43+0300

нефть

москва

сша

вашингтон

владимир путин

ес

bloomberg

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83301/48/833014807_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_5c93e4317db7b74b0119a93add5ecff7.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Свежие санкции, введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами против российского сектора нефтепереработки, поспособствовали увеличению цен на бензин в США, сообщает агентство Bloomberg. "Результатом (Введения антироссийских санкций. — Прим. Ред.) является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, что вряд ли понравится администрации США, которая считает "доступную энергию" жизненно важной", — указывается в статье. По мнению издания, любые значительные перебои в экспорте нефтепродуктов будут шоком для международного топливного рынка. Агентство подчеркивает, что продолжающееся реальное давление на предложение усиливается опасениями трейдеров о будущем. 22 октября Министерство финансов США ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний, в которых участие превышает 50%. Владимир Путин заявил, что новые ограничительные меры не окажут значимого воздействия на экономику России. Однако они вызовут резкий рост цен на нефть и нефтепродукты, включая стоимость топлива на американских АЗС. Президент России также отметил, что такие санкции не способствуют улучшению российско-американских отношений, которые лишь начали улучшаться. Несмотря на это, Москва не отказывается от намерений наладить диалог с Вашингтоном.

москва

сша

вашингтон

2025

