В Болгарии отстранили главу правления НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас"

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Специальный управляющий активами компании "Лукойл" в Болгарии Румен Спецов освободил Евгения Маняхина от должности председателя правления НПЗ "Лукойл Нефтохим Бургас", передает агентство БТА. Парламент Болгарии принял закон о специальном управляющем после американских санкций в отношении "Лукойла". После этого спецуправляющим активами "Лукойла" в стране был назначен глава болгарской налоговой службы Спецов. "Спецов, назначенный специальным управляющим "Лукойл Нефтохим Бургаса", освобождает Евгения Маняхина от должности председателя правления и отзывает у него полномочия представлять компанию", - сообщает агентство. Как отмечается, заявление о внесении изменений в руководящий состав компании находится в процессе рассмотрения для внесения в Торговый реестр. В отношении трех остальных компаний, входящих в российскую группу "Лукойл" в Болгарии, аналогичных действий не предпринималось, заключается в сообщении. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. Затем американский минфин разрешил до 13 декабря операции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США разрешило операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля. За границей "Лукойлу" принадлежат торговое подразделение Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае (ОАЭ), два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он оператор проекта разработки крупнейшего месторождения нефти в Ираке - "Западная Курна - 2" - с долей 75%. Также есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных инвестпроектах компания выступает миноритарием.

