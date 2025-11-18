Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
18.11.2025
В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ
ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 250 объектов связи в Донецке и других городах ДНР остались без штатного электроснабжения из-за атак украинских беспилотников, узловые объекты переведены в работу от автономных источников питания, ведутся восстановительные работы, сообщает во вторник республиканский оператор связи "Феникс". Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. "В результате повторных атак противника ударными БПЛА по энергетической инфраструктуре региона без штатного электроснабжения остаются свыше 250 объектов связи, в том числе в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. В компании подчеркнули, что аварийные бригады работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, а узловые объекты переведены в работу от аварийных источников питания, предупредив, что из-за отсутствия штатной подачи питания мобильные сервисы могут работать с ограничениями.
11:04 18.11.2025
 
Ремонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач
Ремонт линии электропередач. Архивное фото
© Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 250 объектов связи в Донецке и других городах ДНР остались без штатного электроснабжения из-за атак украинских беспилотников, узловые объекты переведены в работу от автономных источников питания, ведутся восстановительные работы, сообщает во вторник республиканский оператор связи "Феникс".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции.
"В результате повторных атак противника ударными БПЛА по энергетической инфраструктуре региона без штатного электроснабжения остаются свыше 250 объектов связи, в том числе в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора.
В компании подчеркнули, что аварийные бригады работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, а узловые объекты переведены в работу от аварийных источников питания, предупредив, что из-за отсутствия штатной подачи питания мобильные сервисы могут работать с ограничениями.
 
Происшествия
 
 
