В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ
В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ - 18.11.2025, ПРАЙМ
В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ
Более 250 объектов связи в Донецке и других городах ДНР остались без штатного электроснабжения из-за атак украинских беспилотников, узловые объекты переведены в | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T11:04+0300
2025-11-18T11:04+0300
2025-11-18T11:04+0300
ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 250 объектов связи в Донецке и других городах ДНР остались без штатного электроснабжения из-за атак украинских беспилотников, узловые объекты переведены в работу от автономных источников питания, ведутся восстановительные работы, сообщает во вторник республиканский оператор связи "Феникс". Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. "В результате повторных атак противника ударными БПЛА по энергетической инфраструктуре региона без штатного электроснабжения остаются свыше 250 объектов связи, в том числе в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. В компании подчеркнули, что аварийные бригады работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, а узловые объекты переведены в работу от аварийных источников питания, предупредив, что из-за отсутствия штатной подачи питания мобильные сервисы могут работать с ограничениями.
В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ
