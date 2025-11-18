https://1prime.ru/20251118/dnr-864642755.html

В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ

В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ - 18.11.2025, ПРАЙМ

В ДНР более 250 объектов связи остались без электроснабжения из-за атак ВСУ

Более 250 объектов связи в Донецке и других городах ДНР остались без штатного электроснабжения из-за атак украинских беспилотников, узловые объекты переведены в | 18.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-18T11:04+0300

2025-11-18T11:04+0300

2025-11-18T11:04+0300

происшествия

донецк

денис пушилин

всу

удар всу по феодосии

днр

https://cdnn.1prime.ru/img/76374/53/763745303_0:190:2881:1811_1920x0_80_0_0_a9883c0c5c9b15b93dcf629d7cb4eb7c.jpg

ДОНЕЦК, 18 ноя – ПРАЙМ. Более 250 объектов связи в Донецке и других городах ДНР остались без штатного электроснабжения из-за атак украинских беспилотников, узловые объекты переведены в работу от автономных источников питания, ведутся восстановительные работы, сообщает во вторник республиканский оператор связи "Феникс". Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки на энергосистему республики повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, обесточены многие населенные пункты, остановились котельные и фильтровальные станции. "В результате повторных атак противника ударными БПЛА по энергетической инфраструктуре региона без штатного электроснабжения остаются свыше 250 объектов связи, в том числе в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. В компании подчеркнули, что аварийные бригады работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры, а узловые объекты переведены в работу от аварийных источников питания, предупредив, что из-за отсутствия штатной подачи питания мобильные сервисы могут работать с ограничениями.

донецк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донецк, денис пушилин, всу, удар всу по феодосии, днр