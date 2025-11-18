Источник рассказал, что премьер Ирака обсуждал с делегацией "Лукойла"
Премьер Ирака обсуждал с Алекперовым запрос об отсрочке санкций США против "Лукойла"
Логотип "Лукойла". Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обращение к США с просьбой об отсрочке введения санкций против "Лукойла" на 6 месяцев обсуждалась на встрече премьера Ирака с основателем компании Вагитом Алекперовым, сообщил РИА Новости иракский источник.
"На встрече главы правительства Ирака Мохамеда ас-Судани и делегации российской компании "Лукойл" обсуждалось направление запроса от иракского правительства в лице министерства нефти американской стороне для исключения российской компании, работающей на месторождении "Западна Курна", из санкционного списка на срок 6 месяцев", - сказал собеседник агентства.
"Лукойл" является оператором крупнейшего месторождения нефти в Ираке - "Западная Курна-2" с долей 75%. В понедельник премьер Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что провел встречу с совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, с которым обсудил поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения санкций США.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. На прошлой неделе американский минфин выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". Кроме того, финансовое ведомство США выпустило лицензию, разрешающую операции с рядом болгарских структур "Лукойла" до 29 апреля.
Как писал Рейтер в начале ноября со ссылкой на источники, "Лукойл" объявил форс-мажор на месторождении "Западная Курна-2" из-за проблем с платежами. Министерство нефти Ирака пока официально не подтвердило прекращение работы "Лукойла" в стране. Однако, как сообщал телеканал Rudaw со ссылкой на иракские источники, госкомпания Ирака по продаже нефти SOMO запретила отгрузку добытой "Лукойлом" нефти из-за опасений действия американский санкций.
Премьер Ирака заявлял, что ведется "поиск решений и механизмов для стабилизации ситуации с добычей нефти" после введения санкций США в отношении российской компании. Он напомнили, что российская компания добывает на месторождении "Западная Курна" порядка 480 тысяч баррелей нефти в сутки. Ас-Судани подчеркнул, что Ирак "стремится обеспечивать стабильность на мировом нефтяном рынке для гарантии интересов производителей и потребителей". В этой связи Багдад стремится обеспечивать "стабильную добычу нефти в рамках установленных ранее объемов".