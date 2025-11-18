ExxonMobil и ADNOC интересуются зарубежными активами "Лукойла", пишут СМИ
Лукойл. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil, а также Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) проявляют интерес в приобретении зарубежных активов "Лукойла", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"ExxonMobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co., а также американский гигант прямых инвестиций Carlyle Group входят в число компаний, заинтересованных в международных активах "Лукойла", продажа которых ускорилась из-за санкций США… Претенденты выстраиваются в очередь, чтобы ознакомиться с различными частями обширного международного бизнеса российского энергетического гиганта", - пишет агентство.
О заинтересованности нефтегазовой Chevron и инвесткомпании Carlyle в приобретении активов российской компании днем ранее сообщало агентство Рейтер.
Как отмечает Блумберг, некоторые из потенциальных покупателей заинтересованы только в определенных активах, однако, по данным одного из источников агентства, "Лукойл" предпочитает продать активы единым пакетом до вступления в силу санкций 13 декабря. Это повышает вероятность двухэтапного процесса, при котором покупатель приобретает зарубежные активы компании, а затем постепенно распродает их по частям, добавляет Блумберг.
В частности, компании ExxonMobil и Chevron, как сообщили собеседники агентства, изучают возможность приобретения доли "Лукойла" в месторождении "Западная Курна-2" в Ираке.
РИА Новости направило запрос в "Лукойл" относительно того, ведутся ли переговоры с ExxonMobil, Chevron, Carlyle и ADNOC.
Ранее Минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла".
При этом подобные операции будут разрешены только при получении соответствующего одобрения от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, отмечается в лицензии.
Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем Gunvor заявил, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.