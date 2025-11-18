https://1prime.ru/20251118/lukoyl-864673926.html

ExxonMobil и ADNOC интересуются зарубежными активами "Лукойла", пишут СМИ

2025-11-18T22:04+0300

бизнес

нефть

сша

ирак

абу-даби

лукойл

chevron

gunvor

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания ExxonMobil, а также Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) проявляют интерес в приобретении зарубежных активов "Лукойла", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "ExxonMobil Corp., Chevron Corp., Abu Dhabi National Oil Co., а также американский гигант прямых инвестиций Carlyle Group входят в число компаний, заинтересованных в международных активах "Лукойла", продажа которых ускорилась из-за санкций США… Претенденты выстраиваются в очередь, чтобы ознакомиться с различными частями обширного международного бизнеса российского энергетического гиганта", - пишет агентство. О заинтересованности нефтегазовой Chevron и инвесткомпании Carlyle в приобретении активов российской компании днем ранее сообщало агентство Рейтер. Как отмечает Блумберг, некоторые из потенциальных покупателей заинтересованы только в определенных активах, однако, по данным одного из источников агентства, "Лукойл" предпочитает продать активы единым пакетом до вступления в силу санкций 13 декабря. Это повышает вероятность двухэтапного процесса, при котором покупатель приобретает зарубежные активы компании, а затем постепенно распродает их по частям, добавляет Блумберг. В частности, компании ExxonMobil и Chevron, как сообщили собеседники агентства, изучают возможность приобретения доли "Лукойла" в месторождении "Западная Курна-2" в Ираке. РИА Новости направило запрос в "Лукойл" относительно того, ведутся ли переговоры с ExxonMobil, Chevron, Carlyle и ADNOC. Ранее Минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла". При этом подобные операции будут разрешены только при получении соответствующего одобрения от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, отмечается в лицензии. Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем Gunvor заявил, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов. Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

2025

Новости

ru-RU

