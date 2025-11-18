"Нам это нужно": россияне бросились скупать важный ресурс

https://1prime.ru/20251118/valyuta-864620646.html

В октябре у населения резко вырос спрос на валюту: купили примерно на 158,6 миллиарда рублей — почти в два раза больше, чем месяцем ранее. Восстановился интерес

МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В октябре у населения резко вырос спрос на валюту: купили примерно на 158,6 миллиарда рублей — почти в два раза больше, чем месяцем ранее. Восстановился интерес и к рублевым депозитам. С чем это связано — в материале "Прайм".Почти в два разаА в октябре прошлого года валюту, наоборот, продавали — на 26,8 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков."Рост покупок валюты относительно предыдущего месяца обусловлен разовыми факторами и наблюдался со стороны ограниченного круга физлиц, которые направляли средства на валютные депозиты", — сообщили в ЦБ.Всего с января валюту купили на 918 миллиардов рублей. За тот же период 2024-го — на 1062 миллиарда.Причины ростаВсплеск спроса в конце осени носит сезонный характер — люди готовятся к поездкам за рубеж в новогодние праздники, объясняет президент международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн."Еще одна причина — ожидание девальвации рубля", —добавляет экономист Андрей Бархота.По данным ЦБ, на фоне геополитических рисков россияне стали активнее вкладываться в валютные депозиты. В октябре показатель превысил среднемесячный более чем в 11 раз — 234 миллиарда в рублевом эквиваленте.Не ослабевает интерес и к рублевым банковским вкладам. После некоторого оттока летом в октябре — 722 миллиарда против среднемесячных 42 миллиардов в августе — сентябре."Банки подняли ставки, реагируя в том числе на конкуренцию за клиентские средства. Доходность достигла многолетних максимумов. И население снова понесло туда деньги, чтобы зафиксировать высокие проценты", — говорит руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.Максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках во второй декаде октября — 15,45%.Также сказалось изменение настроений под влиянием инфляционных ожиданий и валютных рисков."Ужесточение денежно-кредитной политики (резкое повышение ключевой ставки ЦБ в августе 2023-го и ее сохранение на этом уровне в 2024-2025 годах) снизило инфляционные ожидания и повысило реальную привлекательность сбережений в рублях", — продолжает эксперт.В сентябре — октября обменный курс держался в районе 80 рублей за доллар без резких колебаний. Эта стабильность, подкрепленная высокими процентами, вернула доверие к рублевым сбережениям.Стабильность курса поддерживал баланс факторов спроса и предложения на финансовом рынке: значительные продажи валютной выручки экспортерами и сохранившийся умеренный спрос на валюту со стороны населения не допускают резких колебаний рубля, отмечает Даниил Тюнь.В ближайшие месяцы российская валюта может несколько сдать позиции, но без драматичных скачков."В базовом сценарии — плавное ослабление к концу года и в начале 2026-го из-за смягчения денежно-кредитной политики (ожидается снижение ключевой ставки) и возможного увеличения импорта. К концу ноября — 83-85 за доллар, декабря — 85-87", — прогнозирует специалист.Курс на юаньВ декабре облигации федерального займа впервые разместят в юанях."Инвесторам предложат два выпуска с постоянным купонным доходом со сроками погашения от трех до семи лет", — уточнили в Минфине.Номинальная стоимость одной облигации — 10 000 юаней (примерно 114 тысяч рублей).Объем выпуска и ставки купонного дохода определят после сбора заявок. Разместить облигации планируют 8 декабря."Это решение обусловлено совокупностью факторов — от необходимости финансировать возросший дефицит бюджета и желания удешевить заимствования до стратегической линии на дедолларизацию и использование нового канала ликвидности", — говорит Даниил Тюнь.К тому же юань уже сильно потеснил доллар и евро во внешнеторговых расчетах: торговый оборот с КНР бьет рекорды (в 2024-м — 244,8 миллиарда долларов), и значительная часть экспортной выручки России сейчас поступает именно в юанях.Облигации в юанях размещают и другие страны. В частности, Польша и Венгрия.Предстоящие выпуски позволят оценить, насколько успешно удастся привлечь новый капитал: по оценкам, спрос может превысить предложение, учитывая интерес локальных банков и иностранных игроков."Если ожидания оправдаются, в 2026-м долги в юанях могут увеличить, обеспечив России более гибкую и устойчивую систему государственных заимствований в условиях глобальной финансовой перестройки", — добавляет эксперт.Россия пытается открыть для себя "второе окно"капитала. И юань — вполне естественный выбор.

Светлана Медведева

