"Нам это нужно": россияне бросились скупать важный ресурс - 18.11.2025
"Нам это нужно": россияне бросились скупать важный ресурс
2025-11-18T07:07+0300
2025-11-18T07:07+0300
статья
финансы
китай
минфин
польша
венгрия
07:07 18.11.2025
 
"Нам это нужно": россияне бросились скупать важный ресурс

Кандикудряков-Тигранн: интерес к покупке валюты носит сезонный характер

Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В октябре у населения резко вырос спрос на валюту: купили примерно на 158,6 миллиарда рублей — почти в два раза больше, чем месяцем ранее. Восстановился интерес и к рублевым депозитам. С чем это связано — в материале "Прайм".

Почти в два раза

А в октябре прошлого года валюту, наоборот, продавали — на 26,8 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков.
"Рост покупок валюты относительно предыдущего месяца обусловлен разовыми факторами и наблюдался со стороны ограниченного круга физлиц, которые направляли средства на валютные депозиты", — сообщили в ЦБ.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Нетто-покупки валюты физлицами в октябре выросли до 158,6 миллиарда рублей
10 ноября, 19:19
Всего с января валюту купили на 918 миллиардов рублей. За тот же период 2024-го — на 1062 миллиарда.

Причины роста

Всплеск спроса в конце осени носит сезонный характер — люди готовятся к поездкам за рубеж в новогодние праздники, объясняет президент международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.
"Еще одна причина — ожидание девальвации рубля", —добавляет экономист Андрей Бархота.
По данным ЦБ, на фоне геополитических рисков россияне стали активнее вкладываться в валютные депозиты. В октябре показатель превысил среднемесячный более чем в 11 раз — 234 миллиарда в рублевом эквиваленте.
Не ослабевает интерес и к рублевым банковским вкладам. После некоторого оттока летом в октябре — 722 миллиарда против среднемесячных 42 миллиардов в августе — сентябре.
"Банки подняли ставки, реагируя в том числе на конкуренцию за клиентские средства. Доходность достигла многолетних максимумов. И население снова понесло туда деньги, чтобы зафиксировать высокие проценты", — говорит руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.
Максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках во второй декаде октября — 15,45%.
Также сказалось изменение настроений под влиянием инфляционных ожиданий и валютных рисков.
"Ужесточение денежно-кредитной политики (резкое повышение ключевой ставки ЦБ в августе 2023-го и ее сохранение на этом уровне в 2024-2025 годах) снизило инфляционные ожидания и повысило реальную привлекательность сбережений в рублях", — продолжает эксперт.
В сентябре — октября обменный курс держался в районе 80 рублей за доллар без резких колебаний. Эта стабильность, подкрепленная высокими процентами, вернула доверие к рублевым сбережениям.
Стабильность курса поддерживал баланс факторов спроса и предложения на финансовом рынке: значительные продажи валютной выручки экспортерами и сохранившийся умеренный спрос на валюту со стороны населения не допускают резких колебаний рубля, отмечает Даниил Тюнь.
В ближайшие месяцы российская валюта может несколько сдать позиции, но без драматичных скачков.
"В базовом сценарии — плавное ослабление к концу года и в начале 2026-го из-за смягчения денежно-кредитной политики (ожидается снижение ключевой ставки) и возможного увеличения импорта. К концу ноября — 83-85 за доллар, декабря — 85-87", — прогнозирует специалист.

Курс на юань

В декабре облигации федерального займа впервые разместят в юанях.
"Инвесторам предложат два выпуска с постоянным купонным доходом со сроками погашения от трех до семи лет", — уточнили в Минфине.
Номинальная стоимость одной облигации — 10 000 юаней (примерно 114 тысяч рублей).
Объем выпуска и ставки купонного дохода определят после сбора заявок. Разместить облигации планируют 8 декабря.
"Это решение обусловлено совокупностью факторов — от необходимости финансировать возросший дефицит бюджета и желания удешевить заимствования до стратегической линии на дедолларизацию и использование нового канала ликвидности", — говорит Даниил Тюнь.
К тому же юань уже сильно потеснил доллар и евро во внешнеторговых расчетах: торговый оборот с КНР бьет рекорды (в 2024-м — 244,8 миллиарда долларов), и значительная часть экспортной выручки России сейчас поступает именно в юанях.
Юань и рубль - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с КНР
4 ноября, 11:36
Облигации в юанях размещают и другие страны. В частности, Польша и Венгрия.
Предстоящие выпуски позволят оценить, насколько успешно удастся привлечь новый капитал: по оценкам, спрос может превысить предложение, учитывая интерес локальных банков и иностранных игроков.
"Если ожидания оправдаются, в 2026-м долги в юанях могут увеличить, обеспечив России более гибкую и устойчивую систему государственных заимствований в условиях глобальной финансовой перестройки", — добавляет эксперт.
Россия пытается открыть для себя "второе окно"капитала. И юань — вполне естественный выбор.
 
