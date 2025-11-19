Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилась средняя розничная цена бензина - 19.11.2025
В России снизилась средняя розничная цена бензина
В России снизилась средняя розничная цена бензина - 19.11.2025, ПРАЙМ
В России снизилась средняя розничная цена бензина
Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 ноября снизилась вторую неделю подряд - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,21 рубля за литр, а дизельное... | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T19:25+0300
2025-11-19T19:25+0300
россия
рф
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ae26d9d529d386540a1280efafe177d3.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 ноября снизилась вторую неделю подряд - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,21 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,32%, или на 24 копейки, до 74,8 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 5 по 10 ноября, средняя цена бензина снизилась впервые с марта 2024 года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр. В то же время дизтопливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,24%, до 62,1 рубля за литр, Аи-95 - на 0,19%, до 67,21 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,13% - до 88,01 рубля. Общая инфляция в стране с 11 по 17 ноября составила 0,11%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 42 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии - на 2,2%. Рост цен наблюдался в 35 субъектах РФ, больше всего в Хакасии (+5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,1%. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензин Аи-92 на Петербургской бирже в октябре подешевел на 11,4%, марка Аи-95 - на 8,8%. Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".
2025
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859839317_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2616d37bc0bee029e610d2c490398c3f.jpg
россия, рф, росстат
РОССИЯ, РФ, Росстат
19:25 19.11.2025
 
В России снизилась средняя розничная цена бензина

Средняя розничная цена бензина в России снизилась на 0,2%

Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 ноября снизилась вторую неделю подряд - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,21 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,32%, или на 24 копейки, до 74,8 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 5 по 10 ноября, средняя цена бензина снизилась впервые с марта 2024 года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр. В то же время дизтопливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,24%, до 62,1 рубля за литр, Аи-95 - на 0,19%, до 67,21 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,13% - до 88,01 рубля.
Общая инфляция в стране с 11 по 17 ноября составила 0,11%.
Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 42 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии - на 2,2%. Рост цен наблюдался в 35 субъектах РФ, больше всего в Хакасии (+5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,1%.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензин Аи-92 на Петербургской бирже в октябре подешевел на 11,4%, марка Аи-95 - на 8,8%.
Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".
Госдума приняла во втором чтении проект для обеспечения рынка бензином
Госдума приняла во втором чтении проект для обеспечения рынка бензином
РОССИЯ РФ Росстат
 
 
Заголовок открываемого материала