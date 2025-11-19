В России снизилась средняя розничная цена бензина

https://1prime.ru/20251119/benzin-864721311.html
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 10 по 17 ноября снизилась вторую неделю подряд - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,21 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,32%, или на 24 копейки, до 74,8 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 5 по 10 ноября, средняя цена бензина снизилась впервые с марта 2024 года - на 0,2%, или на 13 копеек, до 65,34 рубля за литр. В то же время дизтопливо подорожало на 0,2%, или на 15 копеек, до 74,56 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,24%, до 62,1 рубля за литр, Аи-95 - на 0,19%, до 67,21 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,13% - до 88,01 рубля. Общая инфляция в стране с 11 по 17 ноября составила 0,11%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 42 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Калмыкии и Кабардино-Балкарии - на 2,2%. Рост цен наблюдался в 35 субъектах РФ, больше всего в Хакасии (+5,3%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,1%. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. В результате бензин Аи-92 на Петербургской бирже в октябре подешевел на 11,4%, марка Аи-95 - на 8,8%. Кроме того, ожидается, что с учетом стабилизации цен в опте торговля бензином на АЗС в течение месяца вновь станет прибыльной, таким прогнозом во вторник поделилась с РИА Новости исследовательская группа "Петромаркет".
