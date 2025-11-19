https://1prime.ru/20251119/lukoyl-864696084.html
Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии готовится к закрытию
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии готовится к прекращению своей деятельности, АЗС сети будут закрывать поэтапно по мере продажи запасов топлива, заявила в среду компания. "Компания готовится к прекращению своей деятельности", - говорится в сообщении на сайте компании. В Финляндии около 400 АЗС Teboil. Как уточняет Teboil, автозаправочные станции будут закрываться по мере продажи запасов топлива. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций, все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. "Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. Впрочем, СМИ ранее в ноябре сообщали об интересе зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. В частности, это как нефтегазовые гиганты, такие как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и крупная инвестиционная компания Carlyle.
Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии готовится к закрытию
