https://1prime.ru/20251119/neft-864706734.html

Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть

Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть - 19.11.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T15:22+0300

2025-11-19T15:22+0300

2025-11-19T15:22+0300

нефть

россия

рф

абу-даби

александр новак

лукойл

минфин сша

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям. "Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, что в течение месяцев двух ситуация стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконт будет снижаться", - ответил он на вопрос журналистов, как долго скидка на российскую нефть будет высокой. Новак затруднился сказать, до какого уровня может снизиться дисконт, подчеркнув, что это зависит от рынка. "Можно только смотреть, как это было в предыдущий период. В предыдущий период это восстанавливалось до минимального уровня дисконта", - добавил он. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. "Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США. СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.

https://1prime.ru/20251119/novak-864706223.html

https://1prime.ru/20251119/novak-864706551.html

рф

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, абу-даби, александр новак, лукойл, минфин сша, роснефть