Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть - 19.11.2025
Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть
Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть - 19.11.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть
Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T15:22+0300
2025-11-19T15:22+0300
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям. "Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, что в течение месяцев двух ситуация стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконт будет снижаться", - ответил он на вопрос журналистов, как долго скидка на российскую нефть будет высокой. Новак затруднился сказать, до какого уровня может снизиться дисконт, подчеркнув, что это зависит от рынка. "Можно только смотреть, как это было в предыдущий период. В предыдущий период это восстанавливалось до минимального уровня дисконта", - добавил он. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. "Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США. СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
15:22 19.11.2025
 
Новак рассказал о возможном снижении дисконта на российскую нефть

Новак: дисконт на российскую нефть начнет снижаться в ближайшие месяцы

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в ближайшие пару месяцев дисконт на российскую нефть начнет снижаться по мере адаптации рынка к новым санкциям.
"Мы неоднократно проходили такую историю. Я надеюсь, что в течение месяцев двух ситуация стабилизируется с точки зрения новых адаптаций. Дисконт будет снижаться", - ответил он на вопрос журналистов, как долго скидка на российскую нефть будет высокой.
Санкции против "Лукойла" не повлияли на добычу нефти, заявил Новак
15:16
15:16
Новак затруднился сказать, до какого уровня может снизиться дисконт, подчеркнув, что это зависит от рынка. "Можно только смотреть, как это было в предыдущий период. В предыдущий период это восстанавливалось до минимального уровня дисконта", - добавил он.
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
Россия сохраняет прогноз по добыче нефти по итогам 2025 года
15:20
15:20
 
НефтьРОССИЯРФАбу-ДабиАлександр НовакЛукойлМинфин СШАРоснефть
 
 
