Санкции против "Лукойла" не повлияли на добычу нефти, заявил Новак

Западные санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не повлияли на добычу нефти в России, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. | 19.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-19T15:16+0300

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Западные санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не повлияли на добычу нефти в России, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. Отвечая на вопрос журналистов, повлияли ли санкции против "Лукойла" и "Роснефти" на добычу нефти в стране, он сказал: "Ежедневную статистику, которую мы видим, не видим снижения добычи. Идет общий объем добычи чуть больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время". Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. "Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США. СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.

