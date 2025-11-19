Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции против "Лукойла" не повлияли на добычу нефти, заявил Новак - 19.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251119/novak-864706223.html
Санкции против "Лукойла" не повлияли на добычу нефти, заявил Новак
Санкции против "Лукойла" не повлияли на добычу нефти, заявил Новак - 19.11.2025, ПРАЙМ
Санкции против "Лукойла" не повлияли на добычу нефти, заявил Новак
Западные санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не повлияли на добычу нефти в России, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. | 19.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-19T15:16+0300
2025-11-19T15:16+0300
нефть
рф
абу-даби
александр новак
лукойл
роснефть
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_0:106:3269:1944_1920x0_80_0_0_5eaade72180ca1931efb329c735f3a63.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Западные санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не повлияли на добычу нефти в России, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. Отвечая на вопрос журналистов, повлияли ли санкции против "Лукойла" и "Роснефти" на добычу нефти в стране, он сказал: "Ежедневную статистику, которую мы видим, не видим снижения добычи. Идет общий объем добычи чуть больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время". Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. "Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США. СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
https://1prime.ru/20251119/lukoyl-864696084.html
рф
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/17/832851727_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_569dbfa048980241638a2730ce042ad9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, абу-даби, александр новак, лукойл, роснефть, минфин сша
Нефть, РФ, Абу-Даби, Александр Новак, Лукойл, Роснефть, Минфин США
15:16 19.11.2025
 
Санкции против "Лукойла" не повлияли на добычу нефти, заявил Новак

Новак: санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не повлияли на добычу нефти в России

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Западные санкции против "Лукойла" и "Роснефти" не повлияли на добычу нефти в России, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
Отвечая на вопрос журналистов, повлияли ли санкции против "Лукойла" и "Роснефти" на добычу нефти в стране, он сказал: "Ежедневную статистику, которую мы видим, не видим снижения добычи. Идет общий объем добычи чуть больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время".
Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
Автозаправки Teboil - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Дочерняя компания "Лукойла" Teboil в Финляндии готовится к закрытию
11:46
 
НефтьРФАбу-ДабиАлександр НовакЛукойлРоснефтьМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала