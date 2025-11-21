Reuters: эмиратская IHC выразила интерес к зарубежным активам "Лукойла"
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Эмиратская инвестиционная компания International Holding Company (IHC) обратилась к американскому министерству финансов, выразив интерес к покупке зарубежных активов "Лукойла", передаёт её сообщение агентство Рейтер.
"Конгломерат International Holding Company из Абу-Даби подтвердил, что выразил заинтересованность в зарубежных активах российской нефтяной группы "Лукойл" министерству финансов США", - передает агентство Рейтер ответ IHC на запрос.
Министерство финансов США 22 октября включило "Лукойл" и её дочерние структуры в новый пакет санкций.
"Лукойл" в конце октября заявил, что в связи с введением санкций намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. А 30 октября компания сообщила, что получила от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл".
Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов. Впрочем, СМИ ранее в ноябре сообщали об интересе зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. В частности, это как нефтегазовые гиганты, такие как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и крупная инвестиционная компания Carlyle.