В Румынии рассказали, когда решат вопрос с санкциями против "Лукойла" - 21.11.2025
В Румынии рассказали, когда решат вопрос с санкциями против "Лукойла"
В Румынии рассказали, когда решат вопрос с санкциями против "Лукойла" - 21.11.2025, ПРАЙМ
В Румынии рассказали, когда решат вопрос с санкциями против "Лукойла"
Правительство Румынии в декабре решит, активировать ли новый национальный механизм санкций, который позволит применять решения США к активам российской компании | 21.11.2025, ПРАЙМ
КИШИНЕВ, 21 ноя – ПРАЙМ. Правительство Румынии в декабре решит, активировать ли новый национальный механизм санкций, который позволит применять решения США к активам российской компании "Лукойл", заявил в пятницу на пресс-конференции премьер страны Илие Боложан. "Американские санкции в отношении принадлежащего "Лукойл" нефтеперерабатывающего завода Petrotel вступают в силу 21 ноября. Румыния будет солидарна с Соединенными Штатами и другими странами Европейского союза в применении этих санкций", – сказал Боложан. "В понедельник кабинет министров опубликует для общественного обсуждения проект нормативного акта, который создает национальный механизм санкций, дополняющий действующие европейские правила. Документ планируется утвердить на следующей неделе. В зависимости от развития ситуации мы примем в декабре решение, будет ли этот механизм активирован или нет", - добавил он. Премьер также сообщил, что правительство приняло меры для защиты румынской государственной компании Romgaz, участвующей совместно с "Лукойл" в проектах по добыче и разведке в Черном море, от возможного влияния американских санкций. "Мы приняли необходимые меры, чтобы Romgaz не оказалась затронута санкциями, уведомили и проинформировали американскую сторону", – сказал он. В качестве примера Боложан напомнил о ситуации в Болгарии, которая, по его словам, "полностью зависит" от принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, и отметил, что вовлечение румынского правительства в непосредственное управление активами частных компаний связано с серьезными рисками и ответственностью. В этой связи он подчеркнул, что предусмотренный механизм подразумевает, прежде всего, контроль за тем, чтобы финансовые потоки компаний не направлялись в Россию. Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. Затем американский минфин разрешил до 13 декабря операции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла".
23:43 21.11.2025
 
В Румынии рассказали, когда решат вопрос с санкциями против "Лукойла"

Боложан: правительство Румынии в декабре решит, активировать ли санкции против "Лукойла"

Лукойл. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 ноя – ПРАЙМ. Правительство Румынии в декабре решит, активировать ли новый национальный механизм санкций, который позволит применять решения США к активам российской компании "Лукойл", заявил в пятницу на пресс-конференции премьер страны Илие Боложан.
"Американские санкции в отношении принадлежащего "Лукойл" нефтеперерабатывающего завода Petrotel вступают в силу 21 ноября. Румыния будет солидарна с Соединенными Штатами и другими странами Европейского союза в применении этих санкций", – сказал Боложан.
"В понедельник кабинет министров опубликует для общественного обсуждения проект нормативного акта, который создает национальный механизм санкций, дополняющий действующие европейские правила. Документ планируется утвердить на следующей неделе. В зависимости от развития ситуации мы примем в декабре решение, будет ли этот механизм активирован или нет", - добавил он.
Премьер также сообщил, что правительство приняло меры для защиты румынской государственной компании Romgaz, участвующей совместно с "Лукойл" в проектах по добыче и разведке в Черном море, от возможного влияния американских санкций. "Мы приняли необходимые меры, чтобы Romgaz не оказалась затронута санкциями, уведомили и проинформировали американскую сторону", – сказал он.
В качестве примера Боложан напомнил о ситуации в Болгарии, которая, по его словам, "полностью зависит" от принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода в Бургасе, и отметил, что вовлечение румынского правительства в непосредственное управление активами частных компаний связано с серьезными рисками и ответственностью. В этой связи он подчеркнул, что предусмотренный механизм подразумевает, прежде всего, контроль за тем, чтобы финансовые потоки компаний не направлялись в Россию.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. Затем американский минфин разрешил до 13 декабря операции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла".
Автозаправки Teboil - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Дочерняя компания "Лукойла" в Финляндии подала заявление о реструктуризации
Вчера, 22:08
 
ЭкономикаНефтьРУМЫНИЯСШАЛукойл
 
 
