Нефть дешевеет на ожиданиях перспектив дополнительного предложения

энергетика

нефть

рынок

торги

сша

роснефть

лукойл

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают в пятницу днём на ожиданиях перспектив дополнительного предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.29 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,75% к уровню предыдущего закрытия, до 62,26 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 2,08%, до 57,77 доллара. А ранее во вторник цена Brent опустилась ниже 62 за баррель - впервые с 22 октября. Аналитики рынка продолжают следить за потоками нефти после вступления в силу санкций США в отношении компаний "Роснефть" и "Лукойл". "Любое мирное соглашение может иметь более широкие последствия для нефтяного рынка", — цитирует газета Wall Street Journal аналитиков ANZ. "Если оно будет сопровождаться отменой американских санкций против российской нефти, это может привести к увеличению объёма нефти на мировом рынке", - добавляют эксперты. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 ноября их число увеличилось на три - до 417.

