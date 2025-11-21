https://1prime.ru/20251121/plan-864808908.html
У России есть текст плана Трампа по урегулированию, заявил Путин
21.11.2025
У России есть текст плана Трампа по урегулированию, заявил Путин
У Москвы есть текст плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. | 21.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. У Москвы есть текст плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. "У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
У России есть текст плана Трампа по урегулированию, заявил Путин
