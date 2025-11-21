https://1prime.ru/20251121/tramp-864806289.html
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, считает Трамп
2025-11-21T19:52+0300
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что недавние санкции против "Лукойла" осложняют для РФ продажу нефти. "Они очень усложняют продажу нефти", - сказал Трамп в эфире радио Fox News на вопрос о санкциях против российских нефтяных компаний. Министерство финансов США 22 октября включило компанию "Лукойл" и её дочерние структуры в новый пакет санкций.
