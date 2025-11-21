Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, считает Трамп - 21.11.2025, ПРАЙМ
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, считает Трамп
2025-11-21T19:52+0300
2025-11-21T19:52+0300
экономика
нефть
россия
сша
рф
дональд трамп
лукойл
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что недавние санкции против "Лукойла" осложняют для РФ продажу нефти. "Они очень усложняют продажу нефти", - сказал Трамп в эфире радио Fox News на вопрос о санкциях против российских нефтяных компаний. Министерство финансов США 22 октября включило компанию "Лукойл" и её дочерние структуры в новый пакет санкций.
нефть, россия, сша, рф, дональд трамп, лукойл
Экономика, Нефть, РОССИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, Лукойл
19:52 21.11.2025
 
Санкции против "Лукойла" осложняют экспорт российской нефти, считает Трамп

Трамп: санкции против "Лукойла" осложняют продажу нефти для России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что недавние санкции против "Лукойла" осложняют для РФ продажу нефти.
"Они очень усложняют продажу нефти", - сказал Трамп в эфире радио Fox News на вопрос о санкциях против российских нефтяных компаний.
Министерство финансов США 22 октября включило компанию "Лукойл" и её дочерние структуры в новый пакет санкций.
В Болгарии суд рассмотрит поправки о спецуправляющем "Лукойла"
