"До декабря". Аналитик объяснил, почему доллар снова рухнул

Рубль в начале третьей декады ноября укрепляется в силу совпадения сразу нескольких факторов: геополитики, потоков валюты и курса ЦБ. Что за этим стоит и как... | 22.11.2025, ПРАЙМ

курс доллара к рублю

курсы валют

рынок

финансы

доллар сша

юань

МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Рубль в начале третьей декады ноября укрепляется в силу совпадения сразу нескольких факторов: геополитики, потоков валюты и курса ЦБ. Что за этим стоит и как долго продлится эта необычная для конца года ситуация, агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман."Валюты реализуют ожидания возможной деэскалации конфликтов: рынок закладывает в цены сценарий, при котором американский план по урегулированию конфликта приведет к постепенному снятию части санкций и снижению санкционной премии в курсе. Здесь стоит немного свериться с реальностью и вспомнить, что подобное уже было, но результата не принесло", - напомнил он.Параллельно работает технический фактор. В конце месяца подходят крупные налоговые выплаты: единый налоговый платеж 28 ноября вместе с НДПИ объемом 540 миллиардов рублей. Под эти цели экспортеры традиционно активнее продают валютную выручку.Свою роль играют и продажи юаней ЦБ по бюджетному правилу, примерно на 9 миллиардов рублей в день, а также высокая ключевая ставка на уровне 16,5% годовых. Она делает рублевые инструменты привлекательнее валюты в краткосрочном горизонте. По совокупности факторов, традиционно слабый к концу года рубль демонстрирует необычную силу."Стоит отметить, что поддержка рубля не безусловна. Новые американские ограничения в адрес "Роснефти" и "Лукойла" осложняют перспективу притока экспортной валюты в среднесрочном горизонте. Нефть Brent ушла к минимумам за месяц, в область $62 за баррель, что в обычной ситуации скорее играет против рубля", - указал аналитик.То есть, текущий рост — это сочетание разовой "налоговой" истории, интервенций и ожиданий по геополитике, а не смена фундаментального тренда. Если разговоры о мирном плане застопорятся или нефть продолжит падать, часть укрепления рубль, скорее всего, быстро сдуется.До декабря базовый сценарий для рубля — сохранение повышенной волатильности вокруг нынешних уровней. При отсутствии резких новостей по геополитике и ставке можно ориентироваться на диапазоны: доллар — примерно 77–82 рубля, евро — 88–94, юань — 10,7–11,3.В пользу более крепкого рубля, то есть нижней границы диапазона, будут играть налоговый период, продолжение продаж юаня ЦБ и любые сигналы прогресса по мирному плану. В пользу ослабления — дальнейшее снижение цен на нефть, расширение санкций, ухудшение внешнего фона и возможное охлаждение риторики по санкционному смягчению."Поэтому к зиме ждем вилку сценариев: у рубля есть пространство для умеренного укрепления, но фундаментальные риски по-прежнему не позволяют исключать возврат доллара в зону 80+ рублей при неблагоприятном развитии событий", - заключил Шнейдерман.

