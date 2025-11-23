https://1prime.ru/20251123/sanktsii-864844793.html

В Европе допустили поэтапное снятие санкций с России, сообщили СМИ

В Европе допустили поэтапное снятие санкций с России, сообщили СМИ - 23.11.2025, ПРАЙМ

В Европе допустили поэтапное снятие санкций с России, сообщили СМИ

Европейские страны допускают возможность поэтапного снятия санкций с России в случае достижения договоренностей по украинскому урегулированию, говорится в... | 23.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Европейские страны допускают возможность поэтапного снятия санкций с России в случае достижения договоренностей по украинскому урегулированию, говорится в проекте встречного плана европейцев, попавшем в распоряжение британской газеты Telegraph. Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. "Санкции, введенные против России с 2014 года, могут постепенно и частично смягчаться после достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения", - цитирует газета в воскресенье текст документа. Согласно публикации, европейцы также настаивают, чтобы обсуждения с РФ по любым территориальным обменам проходили только после прекращения конфликта на нынешней линии соприкосновения. В документе есть пункт с требованием для Украины гарантий безопасности от США, аналогичных статье 5 НАТО о коллективной обороне. Кроме того, европейцы во встречном плане предлагают восстановление Украины в том числе с использованием замороженных российских активов. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

