В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"
В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии, его руководителем стала журналист и ведущая Наталья Кролевич, сообщает корреспондент РИА Новости. | 24.11.2025, ПРАЙМ
В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"

Новый телеканал Номад ТВ начал вещание в Киргизии

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЦифровое телевещание
Цифровое телевещание - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Цифровое телевещание. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии, его руководителем стала журналист и ведущая Наталья Кролевич, сообщает корреспондент РИА Новости.
Название телеканала переводится с древнегреческого как кочевник. По словам Кролевич, философия проекта состоит в открытости миру в сочетании с верностью своим корням.
"Номад ТВ" — совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ. В эфире планируется разноплановый контент: выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвящённые Киргизии, ее жизни, традициям и истории. В центре внимания телеканала — участие республики в международных объединениях ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, современное освещение историко-культурных российско-киргизских связей, их взаимоотношений и общей роли на международной арене.
Также в программной сетке канала останутся фильмы, ток-шоу, сериалы НТВ. И хотя основной язык вещания — русский, зрители всегда могут выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70% страны.
Торжественная церемония открытия канала состоялась в воскресенье в Киргизском национальном театре оперы и балета имени Малдыбаева, среди гостей мероприятия были зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов, глава управления президента РФ по стратегическому партнёрству Вадим Титов, посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов, главред телеканала НТВ Александра Кошарницкая, дирижёр Мариус Стравинский и официальный представитель МИД России Мария Захарова,
Как отметила на церемонии Захарова, новый канал будет вещать на русском, но будет возможность выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. "Сетка программы очень интересная. Аудиторию можно поздравить с таким масштабным приобретением", - прокомментировала Захарова запуск телеканала.
