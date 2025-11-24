https://1prime.ru/20251124/kirgiziya-864867799.html
В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"
В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ" - 24.11.2025, ПРАЙМ
В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"
Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии, его руководителем стала журналист и ведущая Наталья Кролевич, сообщает корреспондент РИА Новости. | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T13:40+0300
2025-11-24T13:40+0300
2025-11-24T13:40+0300
киргизия
рф
мария захарова
еаэс
шос
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/01/833710125_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3257fac50f3161b11dbff1ba9f17ad22.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии, его руководителем стала журналист и ведущая Наталья Кролевич, сообщает корреспондент РИА Новости. Название телеканала переводится с древнегреческого как кочевник. По словам Кролевич, философия проекта состоит в открытости миру в сочетании с верностью своим корням. "Номад ТВ" — совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии, а также ретранслирует программы НТВ. В эфире планируется разноплановый контент: выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвящённые Киргизии, ее жизни, традициям и истории. В центре внимания телеканала — участие республики в международных объединениях ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, современное освещение историко-культурных российско-киргизских связей, их взаимоотношений и общей роли на международной арене. Также в программной сетке канала останутся фильмы, ток-шоу, сериалы НТВ. И хотя основной язык вещания — русский, зрители всегда могут выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70% страны. Торжественная церемония открытия канала состоялась в воскресенье в Киргизском национальном театре оперы и балета имени Малдыбаева, среди гостей мероприятия были зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов, глава управления президента РФ по стратегическому партнёрству Вадим Титов, посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов, главред телеканала НТВ Александра Кошарницкая, дирижёр Мариус Стравинский и официальный представитель МИД России Мария Захарова, Как отметила на церемонии Захарова, новый канал будет вещать на русском, но будет возможность выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. "Сетка программы очень интересная. Аудиторию можно поздравить с таким масштабным приобретением", - прокомментировала Захарова запуск телеканала.
https://1prime.ru/20251024/ukaz-863912010.html
киргизия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/01/833710125_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b0ec5e3522bbfe78552497f93732a6a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, рф, мария захарова, еаэс, шос, мид рф
КИРГИЗИЯ, РФ, Мария Захарова, ЕАЭС, ШОС, МИД РФ
В Киргизии начал вещание телеканал "Номад ТВ"
Новый телеканал Номад ТВ начал вещание в Киргизии
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Новый телеканал "Номад ТВ" начал вещание в Киргизии, его руководителем стала журналист и ведущая Наталья Кролевич, сообщает корреспондент РИА Новости.
Название телеканала переводится с древнегреческого как кочевник. По словам Кролевич, философия проекта состоит в открытости миру в сочетании с верностью своим корням.
"Номад ТВ" — совместный киргизско-российский проект, который сотрудничает с госканалами Киргизии
, а также ретранслирует программы НТВ. В эфире планируется разноплановый контент: выпуски новостей, ток-шоу, специальные репортажи и программы, посвящённые Киргизии, ее жизни, традициям и истории. В центре внимания телеканала — участие республики в международных объединениях ЕАЭС
, ОДКБ, ШОС
, современное освещение историко-культурных российско-киргизских связей, их взаимоотношений и общей роли на международной арене.
Также в программной сетке канала останутся фильмы, ток-шоу, сериалы НТВ. И хотя основной язык вещания — русский, зрители всегда могут выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. Канал бесплатно доступен в крупнейших кабельных сетях и во втором мультиплексе, охватывающем 70% страны.
Торжественная церемония открытия канала состоялась в воскресенье в Киргизском национальном театре оперы и балета имени Малдыбаева, среди гостей мероприятия были зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов, глава управления президента РФ
по стратегическому партнёрству Вадим Титов, посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов, главред телеканала НТВ Александра Кошарницкая, дирижёр Мариус Стравинский и официальный представитель МИД России Мария Захарова
,
Как отметила на церемонии Захарова, новый канал будет вещать на русском, но будет возможность выбрать звуковую дорожку на киргизском языке. "Сетка программы очень интересная. Аудиторию можно поздравить с таким масштабным приобретением", - прокомментировала Захарова запуск телеканала.
Путин подписал указ о ввозе товаров из Казахстана и Киргизии без маркировки