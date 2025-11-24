https://1prime.ru/20251124/kurs-864803296.html
"Простой потребитель в выигрыше". Рубль снова всех удивил
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В январе-октябре реальный эффективный курс (РЭК) рубля вырос на 24,2%. А в октябре по сравнению с сентябрем — на 2,6%. Эксперты говорят: у этого есть как плюсы, так и минусы.Заметный ростНоминально рубль укрепился к доллару в октябре на 2,4%, к евро — на 3,3%, к юаню — на 2,5%.Но реальный эффективный курс(РЭК) — более важный и комплексный индикатор. Он показывает динамику по отношению к валютам стран, с которыми Россия ведет торговлю (такие как Китай, государства ЕС, Турция и другие), с учетом инфляции, объясняет председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "Опоры России" Егор Диашов.РЭК отражает конкурентоспособность экономики, добавляет руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.ПричиныВ основном рост РЭК связан с увеличением номинального курса к основным валютам. "С начала года номинальный эффективный курс рубля вырос на 24,6% (плюс 27,1% к доллару, 14,4% — евро, 23,8% — юаню)", – отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.Инфляция в России была умеренной: индекс потребительских цен поднялся на 4,81%. Это тоже повлияло.Экспортная выручка остается высокой, к тому же действует механизм ее продажи. Все вместе это увеличивает предложение иностранной валюты, уточняет Даниил Тюнь.Еще один фактор, по его словам, — изменение торговых потоков. Россия продолжает увеличивать экспорт по ряду направлений при более сдержанном импорте. В результате рубль "перевешивает" в торговой корзине.ЗначениеДля населения это означает удешевление импорта. Но для экспортеров эффект совершенно другой: уменьшение ценового преимущества. Российские товары становятся менее привлекательными на внешних рынках, указывает аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Кроме того, сильный реальный эффективный курс способен ухудшить торговый баланс: импорт начнет расти быстрее экспорта, подчеркивает Даниил Тюнь.Что дальшеРост РЭК — не просто статистика, а важный маркер состояния экономики: рубль силен, но это сила, за которую экспортные отрасли платят снижением конкурентоспособности, говорит эксперт.Дальнейшее движение, считает Замалеева, определит сочетание цен на сырьевые товары, внешнего спроса, динамики инфляции относительно торговых партнеров и денежно-кредитной политики.Базовый сценарий — стабилизация или умеренное продолжение роста при сохранении высоких экспортных доходов и ограниченного импорта, полагают специалисты. Если начнется коррекция сырьевого рынка или ускорится внутренняя инфляция, рубль перейдет к ослаблению.
