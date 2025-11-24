Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Простой потребитель в выигрыше". Рубль снова всех удивил - 24.11.2025, ПРАЙМ
"Простой потребитель в выигрыше". Рубль снова всех удивил
"Простой потребитель в выигрыше". Рубль снова всех удивил - 24.11.2025, ПРАЙМ
"Простой потребитель в выигрыше". Рубль снова всех удивил
В январе-октябре реальный эффективный курс (РЭК) рубля вырос на 24,2%. А в октябре по сравнению с сентябрем — на 2,6%. Эксперты говорят: у этого есть как плюсы, | 24.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В январе-октябре реальный эффективный курс (РЭК) рубля вырос на 24,2%. А в октябре по сравнению с сентябрем — на 2,6%. Эксперты говорят: у этого есть как плюсы, так и минусы.Заметный ростНоминально рубль укрепился к доллару в октябре на 2,4%, к евро — на 3,3%, к юаню — на 2,5%.Но реальный эффективный курс(РЭК) — более важный и комплексный индикатор. Он показывает динамику по отношению к валютам стран, с которыми Россия ведет торговлю (такие как Китай, государства ЕС, Турция и другие), с учетом инфляции, объясняет председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "Опоры России" Егор Диашов.РЭК отражает конкурентоспособность экономики, добавляет руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.ПричиныВ основном рост РЭК связан с увеличением номинального курса к основным валютам. "С начала года номинальный эффективный курс рубля вырос на 24,6% (плюс 27,1% к доллару, 14,4% — евро, 23,8% — юаню)", – отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.Инфляция в России была умеренной: индекс потребительских цен поднялся на 4,81%. Это тоже повлияло.Экспортная выручка остается высокой, к тому же действует механизм ее продажи. Все вместе это увеличивает предложение иностранной валюты, уточняет Даниил Тюнь.Еще один фактор, по его словам, — изменение торговых потоков. Россия продолжает увеличивать экспорт по ряду направлений при более сдержанном импорте. В результате рубль "перевешивает" в торговой корзине.ЗначениеДля населения это означает удешевление импорта. Но для экспортеров эффект совершенно другой: уменьшение ценового преимущества. Российские товары становятся менее привлекательными на внешних рынках, указывает аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Кроме того, сильный реальный эффективный курс способен ухудшить торговый баланс: импорт начнет расти быстрее экспорта, подчеркивает Даниил Тюнь.Что дальшеРост РЭК — не просто статистика, а важный маркер состояния экономики: рубль силен, но это сила, за которую экспортные отрасли платят снижением конкурентоспособности, говорит эксперт.Дальнейшее движение, считает Замалеева, определит сочетание цен на сырьевые товары, внешнего спроса, динамики инфляции относительно торговых партнеров и денежно-кредитной политики.Базовый сценарий — стабилизация или умеренное продолжение роста при сохранении высоких экспортных доходов и ограниченного импорта, полагают специалисты. Если начнется коррекция сырьевого рынка или ускорится внутренняя инфляция, рубль перейдет к ослаблению.
"Простой потребитель в выигрыше". Рубль снова всех удивил

Тюнь: рост реального эффективного курса — важный маркер состояния экономики

Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В январе-октябре реальный эффективный курс (РЭК) рубля вырос на 24,2%. А в октябре по сравнению с сентябрем — на 2,6%. Эксперты говорят: у этого есть как плюсы, так и минусы.

Заметный рост

Номинально рубль укрепился к доллару в октябре на 2,4%, к евро — на 3,3%, к юаню — на 2,5%.
Но реальный эффективный курс(РЭК) — более важный и комплексный индикатор. Он показывает динамику по отношению к валютам стран, с которыми Россия ведет торговлю (такие как Китай, государства ЕС, Турция и другие), с учетом инфляции, объясняет председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "Опоры России" Егор Диашов.
РЭК отражает конкурентоспособность экономики, добавляет руководитель департамента по работе с клиентами компании AMCH Даниил Тюнь.

Причины

В основном рост РЭК связан с увеличением номинального курса к основным валютам.
"С начала года номинальный эффективный курс рубля вырос на 24,6% (плюс 27,1% к доллару, 14,4% — евро, 23,8% — юаню)", – отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.
Инфляция в России была умеренной: индекс потребительских цен поднялся на 4,81%. Это тоже повлияло.
Экспортная выручка остается высокой, к тому же действует механизм ее продажи. Все вместе это увеличивает предложение иностранной валюты, уточняет Даниил Тюнь.
Еще один фактор, по его словам, — изменение торговых потоков. Россия продолжает увеличивать экспорт по ряду направлений при более сдержанном импорте. В результате рубль "перевешивает" в торговой корзине.

Значение

Для населения это означает удешевление импорта. Но для экспортеров эффект совершенно другой: уменьшение ценового преимущества. Российские товары становятся менее привлекательными на внешних рынках, указывает аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
Кроме того, сильный реальный эффективный курс способен ухудшить торговый баланс: импорт начнет расти быстрее экспорта, подчеркивает Даниил Тюнь.

Что дальше

Рост РЭК — не просто статистика, а важный маркер состояния экономики: рубль силен, но это сила, за которую экспортные отрасли платят снижением конкурентоспособности, говорит эксперт.
Дальнейшее движение, считает Замалеева, определит сочетание цен на сырьевые товары, внешнего спроса, динамики инфляции относительно торговых партнеров и денежно-кредитной политики.
Базовый сценарий — стабилизация или умеренное продолжение роста при сохранении высоких экспортных доходов и ограниченного импорта, полагают специалисты. Если начнется коррекция сырьевого рынка или ускорится внутренняя инфляция, рубль перейдет к ослаблению.
 
