Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков - 24.11.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков
Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков - 24.11.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, инвесторы оценивают перспективы поставок на фоне ослабления геополитических рисков, свидетельствуют данные... | 24.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-24T14:41+0300
2025-11-24T14:41+0300
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, инвесторы оценивают перспективы поставок на фоне ослабления геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,40% - до 61,69 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 57,84 доллара за баррель. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. "События, связанные с потенциальным мирным соглашением, важны для нефтяного рынка, особенно на фоне значительной неопределенности относительно влияния недавно введенных санкций против российских "Роснефти" и "Лукойла", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING. "Мирное соглашение повышает вероятность того, что санкции будут сняты или, по крайней мере, не будут строго применяться", - добавили эксперты.
нефть, рынок, сша, анкоридж, роснефть, лукойл, ing
Энергетика, Нефть, Рынок, США, Анкоридж, Роснефть, Лукойл, ING
14:41 24.11.2025
 
Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков

Мировые цены на нефть снижаются на фоне ослабления геополитических рисков

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, инвесторы оценивают перспективы поставок на фоне ослабления геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,40% - до 61,69 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 57,84 доллара за баррель.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
"События, связанные с потенциальным мирным соглашением, важны для нефтяного рынка, особенно на фоне значительной неопределенности относительно влияния недавно введенных санкций против российских "Роснефти" и "Лукойла", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING.
"Мирное соглашение повышает вероятность того, что санкции будут сняты или, по крайней мере, не будут строго применяться", - добавили эксперты.
Запрет российской нефти приведет к дефициту на рынке, заявили в Ливии
Вчера, 11:03
 
