https://1prime.ru/20251124/neft--864872019.html

Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков

Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков - 24.11.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на фоне ослабления геополитических рисков

Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, инвесторы оценивают перспективы поставок на фоне ослабления геополитических рисков, свидетельствуют данные... | 24.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-24T14:41+0300

2025-11-24T14:41+0300

2025-11-24T14:41+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

анкоридж

роснефть

лукойл

ing

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_47af5351b098af85da19d88d3486a52f.jpg

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник днем, инвесторы оценивают перспективы поставок на фоне ослабления геополитических рисков, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.23 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,40% - до 61,69 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 57,84 доллара за баррель. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. "События, связанные с потенциальным мирным соглашением, важны для нефтяного рынка, особенно на фоне значительной неопределенности относительно влияния недавно введенных санкций против российских "Роснефти" и "Лукойла", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING. "Мирное соглашение повышает вероятность того, что санкции будут сняты или, по крайней мере, не будут строго применяться", - добавили эксперты.

https://1prime.ru/20251123/liviya-864839256.html

сша

анкоридж

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, анкоридж, роснефть, лукойл, ing