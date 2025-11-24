https://1prime.ru/20251124/putin-864870647.html

В Киргизии назвали даты визита Путина

В Киргизии назвали даты визита Путина - 24.11.2025

В Киргизии назвали даты визита Путина

Заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип сообщил, что государственный визит президента России Владимира...

БИШКЕК, 24 ноя - ПРАЙМ. Заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип сообщил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизию состоится 25-27 ноября. "Президент Российской Федерации Владимир Путин 25-26-27 ноября посетит Кыргызскую Республику с государственным визитом. Визит состоится по приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и станет важным событием в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя странами. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ", - приводит слова Абдумуталипа пресс-служба главы Киргизии. По словам завотделом, особое внимание на переговорах будет уделено укреплению торгово-экономических связей, расширению инвестиционного и промышленного взаимодействия, развитию военно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросам региональной безопасности. По итогам визита планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов, направленных на углубление взаимодействия в торгово-экономической, финансовой и других сферах. "Предстоящий государственный визит президента Российской Федерации станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-российских отношений, основанных на принципах дружбы, доверия и взаимной поддержки", - подчеркнул чиновник.

киргизия

