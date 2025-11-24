https://1prime.ru/20251124/ushakov-864885076.html
Ушаков рассказал о планах Путина по саммиту ОДКБ
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на заседании саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе изложит приоритетные направления председательства РФ в организации, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "На заседании в расширенном составе наш президент выступит с изложением приоритетов российского председательства. Уже обозначен девиз нашего председательства. Он гласит так: "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель – общая ответственность", - сказал Ушаков журналистам. Ранее заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию состоится 25-27 ноября. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.
