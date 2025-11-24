https://1prime.ru/20251124/ushakov-864885219.html

Ушаков назвал дату следующего саммита ОДКБ

2025-11-24T17:57+0300

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 11 ноября 2026 года в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "На саммите уже официально будет принято решение о том, что председательство в организации с 1 января 2026 года переходит к Российской Федерации. И, кстати, очередная сессия… запланирована уже, это согласовано между партнерами, планируем в Москве на 11 ноября 2026 года", - сказал Ушаков журналистам. Ранее заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию состоится 25-27 ноября. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.

