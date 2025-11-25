https://1prime.ru/20251125/assotsiatsiya-864933676.html

Международная ассоциация товарных и фьючерсных бирж появится до конца года

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Регистрация Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж планируется до конца года, об этом сообщила Петербургская биржа в рамках VII Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Уточняется, что президент биржи Игорь Артемьев на VII Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме представил детали формирования единого биржевого пространства между странами БРИКС+, ШОС и ЕАЭС, где ключевым инструментом интеграции станут межбиржевые трансграничные "линки" и взаимная аккредитация брокеров, что позволит создать устойчивую инфраструктуру для международной торговли. "До конца 2025 года планируется регистрация Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж", - говорится также в сообщении. Артемьев уделил особое внимание двум инициативам: подписанному на ПМЭФ-2024 пятистороннему соглашению между биржами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана о создании международной биржевой системы индикаторов товарных рынков, а также подписанной на ПМЭФ-2025 декларации о создании Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж, которую уже поддержали девять стран. "Ассоциация призвана стать ключевой площадкой для взаимодействия участников товарных и товарно-деривативных рынков ЕАЭС+, БРИКС+ и ШОС. Её работа обеспечит взаимный доступ на площадки брокеров, что позволит выстроить "паутину межбиржевых линков", - отметил Артемьев. "Кроме того, ассоциация обеспечит реализацию ещё одной важной инициативы - создание Международного ценового агентства, призванного создать систему справедливых ценовых индикаторов в масштабах крупнейших международных объединений", - добавил он. В целом же, по словам Артемьева, основой для создания единого пространства стало активное расширение партнёрской сети - за последние годы заключены соглашения с ведущими торговыми площадками стран БРИКС+, ШОС и ЕАЭС, включая товарные биржи Ирана, Пакистана, Египта и Эфиопии. Торговая площадка подчеркнула взаимодействие и с китайскими партнёрами. Подписаны меморандумы о взаимопонимании с Шанхайской биржей нефти и газа, Хайнаньской биржей, Международной энергетической биржей Циндао, Даляньской товарной биржей, Шанхайской фьючерсной биржей, Синьцзянским азиатско-европейским международным торговым центром и Чжэнчжоуской товарной биржей.

