СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла" - 25.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"
25.11.2025
ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) предоставило венгерской компании MOL годовое исключение из санкционного режима, позволяя ей продолжить закупки российской нефти у "Лукойла" до 21 ноября 2026 года, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на документ OFAC. Как пишет Блумберг, США выдали MOL "исключение из санкционного режима, позволяющее ей продолжить закупки российской нефти у "Лукойла" до 21 ноября 2026 года". По данным агентства, исключение позволяет MOL проводить сделки с "Лукойлом" и его трейдинговым подразделением Litasco для поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Операции не могут затрагивать граждан США, американскую финансовую систему, а также приносить выгоду попавшим под рестрикции лицам, кроме "Лукойла" и Litasco. Блумберг отмечает, что США пошли навстречу Будапешту: по словам министра энергетики Венгрии Чабы Лантоша, это "успех Венгрии", и правительство премьера Виктора Орбана рассчитывает, что Вашингтон продлит разрешение ещё на год. Министр также сообщил, что Венгрия намерена блокировать планы ЕС полностью отказаться от импорта российской энергии с 2028 года, хотя Будапешт "готовится обеспечить энергетическую безопасность даже в таком сценарии".
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"
