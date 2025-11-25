Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла" - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251125/bloomberg-864928969.html
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла" - 25.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) предоставило венгерской компании MOL годовое исключение из санкционного режима, позволяя ей... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T17:03+0300
2025-11-25T17:03+0300
энергетика
нефть
сша
будапешт
венгрия
виктор орбан
лукойл
mol
litasco
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863823425_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d89c1c4cbe931cc74f06f71879e6d621.jpg
ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) предоставило венгерской компании MOL годовое исключение из санкционного режима, позволяя ей продолжить закупки российской нефти у "Лукойла" до 21 ноября 2026 года, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на документ OFAC. Как пишет Блумберг, США выдали MOL "исключение из санкционного режима, позволяющее ей продолжить закупки российской нефти у "Лукойла" до 21 ноября 2026 года". По данным агентства, исключение позволяет MOL проводить сделки с "Лукойлом" и его трейдинговым подразделением Litasco для поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Операции не могут затрагивать граждан США, американскую финансовую систему, а также приносить выгоду попавшим под рестрикции лицам, кроме "Лукойла" и Litasco. Блумберг отмечает, что США пошли навстречу Будапешту: по словам министра энергетики Венгрии Чабы Лантоша, это "успех Венгрии", и правительство премьера Виктора Орбана рассчитывает, что Вашингтон продлит разрешение ещё на год. Министр также сообщил, что Венгрия намерена блокировать планы ЕС полностью отказаться от импорта российской энергии с 2028 года, хотя Будапешт "готовится обеспечить энергетическую безопасность даже в таком сценарии".
https://1prime.ru/20251121/lukoyl-864811892.html
сша
будапешт
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863823425_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_95d9c61d82f4d24bb3dabf92d6d83540.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, будапешт, венгрия, виктор орбан, лукойл, mol, litasco
Энергетика, Нефть, США, Будапешт, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, Лукойл, MOL, Litasco
17:03 25.11.2025
 
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"

Bloomberg: США разрешили Венгрии закупать нефть у Лукойла до ноября 2026 года

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкCтационарная платформа компании "Лукойл"
Cтационарная платформа компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Cтационарная платформа компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) предоставило венгерской компании MOL годовое исключение из санкционного режима, позволяя ей продолжить закупки российской нефти у "Лукойла" до 21 ноября 2026 года, передает во вторник агентство Блумберг со ссылкой на документ OFAC.
Как пишет Блумберг, США выдали MOL "исключение из санкционного режима, позволяющее ей продолжить закупки российской нефти у "Лукойла" до 21 ноября 2026 года".
По данным агентства, исключение позволяет MOL проводить сделки с "Лукойлом" и его трейдинговым подразделением Litasco для поставок нефти по нефтепроводу "Дружба". Операции не могут затрагивать граждан США, американскую финансовую систему, а также приносить выгоду попавшим под рестрикции лицам, кроме "Лукойла" и Litasco.
Блумберг отмечает, что США пошли навстречу Будапешту: по словам министра энергетики Венгрии Чабы Лантоша, это "успех Венгрии", и правительство премьера Виктора Орбана рассчитывает, что Вашингтон продлит разрешение ещё на год.
Министр также сообщил, что Венгрия намерена блокировать планы ЕС полностью отказаться от импорта российской энергии с 2028 года, хотя Будапешт "готовится обеспечить энергетическую безопасность даже в таком сценарии".
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
В Румынии рассказали, когда решат вопрос с санкциями против "Лукойла"
21 ноября, 23:43
 
ЭнергетикаНефтьСШАБудапештВЕНГРИЯВиктор ОрбанЛукойлMOLLitasco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала