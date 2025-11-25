Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике
Нефть дешевеет на фоне возможного прогресса в переговорах по Украине
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается во вторник утром, рынки оценивают возможный прогресс в российско-украинских мирных переговорах и связанное с этим ослабление давления на цены, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 08.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,49%, до 62,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 58,58 доллара.
"Хотя нефть и получила поддержку благодаря общему росту аппетита к риску на рынках, мирные переговоры между Россией и Украиной остаются ключевым фактором. Любой положительный прогресс на этих переговорах создает риски снижения цен, поскольку может снять один из основных факторов угрозы для предложения", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.