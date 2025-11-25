https://1prime.ru/20251125/ing-864907537.html

Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике

Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике - 25.11.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике

Стоимость нефти снижается во вторник утром, рынки оценивают возможный прогресс в российско-украинских мирных переговорах и связанное с этим ослабление давления... | 25.11.2025

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается во вторник утром, рынки оценивают возможный прогресс в российско-украинских мирных переговорах и связанное с этим ослабление давления на цены, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 08.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,49%, до 62,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 58,58 доллара. "Хотя нефть и получила поддержку благодаря общему росту аппетита к риску на рынках, мирные переговоры между Россией и Украиной остаются ключевым фактором. Любой положительный прогресс на этих переговорах создает риски снижения цен, поскольку может снять один из основных факторов угрозы для предложения", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

2025

