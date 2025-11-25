Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике - 25.11.2025
Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике
Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике - 25.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике
Стоимость нефти снижается во вторник утром, рынки оценивают возможный прогресс в российско-украинских мирных переговорах и связанное с этим ослабление давления... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T08:53+0300
2025-11-25T08:53+0300
08:53 25.11.2025
 
Стоимость нефти снижается на фоне ожиданий прогресса в геополитике

Нефть дешевеет на фоне возможного прогресса в переговорах по Украине

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается во вторник утром, рынки оценивают возможный прогресс в российско-украинских мирных переговорах и связанное с этим ослабление давления на цены, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 08.32 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,49%, до 62,41 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 58,58 доллара.
"Хотя нефть и получила поддержку благодаря общему росту аппетита к риску на рынках, мирные переговоры между Россией и Украиной остаются ключевым фактором. Любой положительный прогресс на этих переговорах создает риски снижения цен, поскольку может снять один из основных факторов угрозы для предложения", - цитирует агентство Блумберг главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП
Вчера, 18:27
 
