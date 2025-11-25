https://1prime.ru/20251125/mer-864925807.html

В МЭР дали прогноз по росту посещаемости российских горнолыжных курортов

В МЭР дали прогноз по росту посещаемости российских горнолыжных курортов - 25.11.2025, ПРАЙМ

В МЭР дали прогноз по росту посещаемости российских горнолыжных курортов

Горнолыжные курорты России ожидают роста посещаемости не менее чем на 10% в новом сезоне, на многих склонах сезон уже открыт, сообщила журналистам во вторник... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T15:36+0300

2025-11-25T15:36+0300

2025-11-25T15:36+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

эльбрус

северная осетия

приморье

ростехнадзор

мчс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864925653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24cf3681601c15483201130e53f9448b.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Горнолыжные курорты России ожидают роста посещаемости не менее чем на 10% в новом сезоне, на многих склонах сезон уже открыт, сообщила журналистам во вторник пресс-служба министерства экономического развития. Глава Минэкономразвития во вторник провел селекторное совещание с регионами по вопросу подготовки к зимнему туристическому сезону. В пресс-службе министерства напомнили, что в прошлом сезоне курорты страны посетили более 8 миллионов человек. "В текущем сезоне Ассоциация горнолыжных комплексов прогнозирует дальнейший рост не менее чем на 10%. Сезон катания уже стартовал на склонах Эльбруса, в Шерегеше, Абзаково и Белогорье", - говорится в сообщении. В декабре стартует сезон на курортах "Мамисон" в Северной Осетии и "Арсеньев" в Приморье. "Ключевым фактором для увеличения турпотока остается транспортная доступность. Открытие аэропортов в Геленджике и Краснодаре, а также успешная практика мультимодальных перевозок по единому билету, например, до курортов "Эльбрус" и "Архыз", делают популярные направления более достижимыми для тысяч туристов", - отметили в Минэкономразвития. В министерстве также указали, что в рамках работы специального правительственного штаба осуществляется мониторинг стоимости и доступности авиа- и железнодорожных билетов на ключевых направлениях. "Вопросы безопасности отдыхающих находятся на особом контроле. Все канатные дороги и подъемники проходят обязательную проверку Ростехнадзора, а МЧС России координирует работу по обеспечению безопасности на склонах", - заключили в Минэкономразвития.

https://1prime.ru/20251124/vakhrukov-864877295.html

эльбрус

северная осетия

приморье

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, эльбрус, северная осетия, приморье, ростехнадзор, мчс