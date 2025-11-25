В МЭР дали прогноз по росту посещаемости российских горнолыжных курортов
МЭР: российские горнолыжные курорты ожидают роста посещаемости на 10%
Флаг России на горнолыжном курорте. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Горнолыжные курорты России ожидают роста посещаемости не менее чем на 10% в новом сезоне, на многих склонах сезон уже открыт, сообщила журналистам во вторник пресс-служба министерства экономического развития.
Глава Минэкономразвития во вторник провел селекторное совещание с регионами по вопросу подготовки к зимнему туристическому сезону. В пресс-службе министерства напомнили, что в прошлом сезоне курорты страны посетили более 8 миллионов человек.
"В текущем сезоне Ассоциация горнолыжных комплексов прогнозирует дальнейший рост не менее чем на 10%. Сезон катания уже стартовал на склонах Эльбруса, в Шерегеше, Абзаково и Белогорье", - говорится в сообщении.
В декабре стартует сезон на курортах "Мамисон" в Северной Осетии и "Арсеньев" в Приморье.
"Ключевым фактором для увеличения турпотока остается транспортная доступность. Открытие аэропортов в Геленджике и Краснодаре, а также успешная практика мультимодальных перевозок по единому билету, например, до курортов "Эльбрус" и "Архыз", делают популярные направления более достижимыми для тысяч туристов", - отметили в Минэкономразвития.
В министерстве также указали, что в рамках работы специального правительственного штаба осуществляется мониторинг стоимости и доступности авиа- и железнодорожных билетов на ключевых направлениях.
"Вопросы безопасности отдыхающих находятся на особом контроле. Все канатные дороги и подъемники проходят обязательную проверку Ростехнадзора, а МЧС России координирует работу по обеспечению безопасности на склонах", - заключили в Минэкономразвития.