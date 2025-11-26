https://1prime.ru/20251126/zhaparov-864952856.html

Жапаров рассказал о торговом партнерстве России и Киргизии

Жапаров рассказал о торговом партнерстве России и Киргизии - 26.11.2025, ПРАЙМ

Жапаров рассказал о торговом партнерстве России и Киргизии

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии, Бишкек высоко ценит поддержку Москвы в энергетических и инфраструктурных проектах, сообщил в... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T11:21+0300

2025-11-26T11:21+0300

2025-11-26T11:21+0300

россия

мировая экономика

киргизия

бишкек

москва

владимир путин

садыр жапаров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864951867_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_907393c6a8b457922d5ce0db120084b8.jpg

БИШКЕК, 26 ноя – ПРАЙМ. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Киргизии, Бишкек высоко ценит поддержку Москвы в энергетических и инфраструктурных проектах, сообщил в среду в ходе переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным киргизский президент Садыр Жапаров. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ. "Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Кыргызстана. А интеграция в рамках ЕАЭС открывает новые горизонты в кооперации, инновации и инвестициях. Мы высоко ценим российскую поддержку в развитии инфраструктурных, энергетических, промышленных и гуманитарных инициатив. В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1800, что в три раза больше, чем несколько лет назад", - заявил Жапаров. По словам главы киргизского государства, особое значение имеет сотрудничество в сфере образования, культуры и миграционной политики. "Сотни тысяч граждан Кыргызстана работают в России и вносят посильный вклад в развитие экономики обеих стран", - отметил он.

https://1prime.ru/20251126/raschety-864952223.html

https://1prime.ru/20251126/zhaparov-864952095.html

киргизия

бишкек

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, киргизия, бишкек, москва, владимир путин, садыр жапаров