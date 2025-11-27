https://1prime.ru/20251127/germaniya-864938019.html

"Увидят нищету": в Германии предупредили о неизбежном

"Увидят нищету": в Германии предупредили о неизбежном - 27.11.2025, ПРАЙМ

"Увидят нищету": в Германии предупредили о неизбежном

В ФРГ бьют тревогу: почти каждый город на грани банкротства. Если кризис усугубится, властям придется урезать расходы. По кому ударит экономия — в материале...

2025-11-27T07:07+0300

2025-11-27T07:07+0300

2025-11-27T07:07+0300

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В ФРГ бьют тревогу: почти каждый город на грани банкротства. Если кризис усугубится, властям придется урезать расходы. По кому ударит экономия — в материале Прайм."Прижаты к стене"В прошлом году дефицит бюджетов всех немецких городов оценивался в 24 миллиарда евро. Это был самый высокий показатель. В 2025-м он вырос еще больше —до 30 миллиардов евро, пишет немецкая газета Bild."Все города прижаты к стене", — говорит мэр Эссена Томас Куфен.Самый большой дефицит бюджета сейчас у Берлина (4,3 миллиарда евро). Затем идет Кельн (около 0,6 миллиарда евро), дальше — Дюссельдорф (0,4 миллиарда евро) и Дортмунд (более 0,3 миллиарда евро).Причина — доходы от налогов сокращаются из-за промышленного кризиса, а расходы на социальные нужды продолжают расти, пишет Bild.Ранее несколько муниципалитетов обращались за финансовой помощью к канцлеру Фридриху Мерцу.На что он ответил: "Решения лежат скорее в корректировке расходов, чем в увеличении доходов. Ни федеральное правительство, ни земли не в состоянии компенсировать рост расходов за счет увеличения субсидий муниципалитетам".Канцлер призвал "бережнее относиться к деньгам", хотя и сказал, что займется решением проблемы.ПричиныОсновная проблема Германии — падение конкурентоспособности национальной экономики, говорит доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики СПбГУ Александр Погорлецкий.Это произошло из-за роста издержек, связанных с отказом от дешевых энергоносителей и прочего сырья из России; многочисленных бюрократических ограничений развитию промышленности (включая ужесточение экологических нормативов); отставания в развитии цифровых технологий."Кроме того, из-за европейских санкций немецкие компании лишились возможности поставлять продукцию в Россию, которая была важным торговым партнером Германии. Плюс сейчас немецкие компании начали проигрывать китайским на рынке", — объясняет, в свою очередь, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Роман Данилов.Динамика промышленного производства в Германии — отрицательная (минус один процент в сентябре 2025 года), уточняет Погорлецкий. Сокращается прибыль предприятий, растет число банкротств.Только за первую половину года обанкротилось почти 12 тысяч компаний."Соответственно, снижаются поступления от налогов на прибыль как в федеральный, так и земельные бюджеты", — отмечает эксперт.В 2025 году в ФРГ насчитывалось 3,5 миллиона беженцев (почти 4,6% населения). Они повышают фискальную нагрузку как на федеральный, так и на местные бюджеты.Милитаризация экономики и поддержка Украины (с конца февраля 2022-го в пользу Киева Берлин перечислил свыше 50 миллиардов евро) также заметно увеличивает расходы государства. В условиях сокращающихся налоговых поступлений это способствует дефициту бюджета (-2,8% в 2024-м против +1,9% в 2018-м и росту госдолга (с 58,7% в 2019-м до 62,2% в 2024-м), приводит данные Погорлецкий.Сейчас правительство Мерца хочет превратить Германию в сильную военную державу, поэтому расходы на оборону будут только расти. Предполагается также продолжение финансирования Украины, добавляет эксперт.Перспективы экономического роста ФРГ крайне слабые. В 2025 году прирост ВВП составит только 0,2% после снижения на 0,2% в 2024-м. Это не позволяет рассчитывать на заметный рост доходов бизнеса и населения и, соответственно, увеличение налоговых поступлений, указывает Погорлецкий.Нищета на порогеBild отмечает: если дефицит бюджета муниципалитетов продолжит расти, властям придется урезать расходы на социальную сферу."Финансирование бассейнов, молодежных клубов, музеев, поддержка общественных организаций — все это станет предметом обсуждения. Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге", —пишет издание.Вероятно, могут урезать и пособия по безработице, считает, в свою очередь, экономист Андрей Бархота. И поясняет: "Германия станет социальным государством только на бумаге. Она будет все сильнее отставать от Скандинавских стран, которые остаются социальными в полном смысле".Увеличение расходов на оборону на фоне экономических проблем может стать критической ошибкой Мерца, у которого сейчас и так очень низкий рейтинг."После этого в стране, вероятно, будет некий протест, в результате чего может появиться новый канцлер, который может быть близок по духу Ангеле Меркель. То есть с прагматичным подходом в интересах немецкого общества", — рассуждает Бархота.Таким образом, складывающаяся ситуация хоть и неблагоприятна для населения и социальной сферы, но может стать толчком к смене внутренней и внешней политики Германии. Тогда есть вероятность, что страна вернется к более прагматичному, многополярному курсу, который был бы для России более комфортным, чем нынешний.

