В Германии расследуют появление беспилотников над базой бундесвера
В Германии расследуют появление беспилотников над базой бундесвера
Правоохранители федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ проводят расследование в связи с обнаружением в октябре этого года неизвестных беспилотников над базой бундесвера в городе Гнойен
МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правоохранители федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ проводят расследование в связи с обнаружением в октябре этого года неизвестных беспилотников над базой бундесвера в городе Гнойен, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя министерства внутренних дел этой земли. Ранее журнал Spiegel сообщил о появлении 13 октября четырех БПЛА над базой бундесвера в Гнойене. Как утверждает издание, в тот момент немецкие специалисты в области ПВО обучали там украинских военных. Отмечается, что военные и полицейские не смогли пресечь полет беспилотников. "Полиция Мекленбурга-Передней Померании проводит расследование в отношении неустановленных лиц по подозрению в создании угрозы безопасности при съемке военных объектов (с помощью дронов - ред.)", - говорится в материале. Представитель министерства отказалась сообщить какие-либо подробности на этот счет. Ранее журнал Spiegel сообщил со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA), что в Германии с начала января и по середину октября этого года произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, включая военные объекты. В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы. СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
02:13 29.11.2025
 
В Германии расследуют появление беспилотников над базой бундесвера

DPA: полиция Мекленбурга-Передней Померании проводит расследование из-за беспилотников

МОСКВА, 29 ноя - ПРАЙМ. Правоохранители федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ проводят расследование в связи с обнаружением в октябре этого года неизвестных беспилотников над базой бундесвера в городе Гнойен, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя министерства внутренних дел этой земли.
Ранее журнал Spiegel сообщил о появлении 13 октября четырех БПЛА над базой бундесвера в Гнойене. Как утверждает издание, в тот момент немецкие специалисты в области ПВО обучали там украинских военных. Отмечается, что военные и полицейские не смогли пресечь полет беспилотников.
"Полиция Мекленбурга-Передней Померании проводит расследование в отношении неустановленных лиц по подозрению в создании угрозы безопасности при съемке военных объектов (с помощью дронов - ред.)", - говорится в материале.
Представитель министерства отказалась сообщить какие-либо подробности на этот счет.
Ранее журнал Spiegel сообщил со ссылкой на данные федерального ведомства уголовной полиции (BKA), что в Германии с начала января и по середину октября этого года произошло около 850 инцидентов, в ходе которых подозрительные БПЛА пролетали на критической инфраструктурой страны, включая военные объекты.
В ночь на 2 и 4 октября аэропорт немецкого Мюнхена ограничивал полеты из-за обнаружения БПЛА неизвестного происхождения. По утверждению газеты Bild, во втором случае речь якобы шла о военных разведывательных дронах. В ночь на 26 сентября несколько неопознанных беспилотников были обнаружены в небе над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии. В этой связи глава МВД Германии Александр Добриндт заявлял, что речь якобы шла о "роях дронов", из-за чего, по его словам, в стране возник высокий уровень угрозы.
СМИ ряда европейских стран в конце сентября и начале октября сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. В ряде случаев за ними следовали безосновательные заявления о причастности к ним России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
 
