В Британии внезапно высказались о словах Путина

В Британии внезапно высказались о словах Путина

2025-11-29T21:33+0300

2025-11-29T21:33+0300

2025-11-29T21:33+0300

МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Высказывания президента России Владимира Путина о нежелании Европы содействовать разрешению конфликта на Украине находят отклик в Соединенных Штатах, сообщает The Times. "Заявления Путина о попытках Евросоюза саботировать мирный процесс по Украине находят все большую поддержку в Вашингтоне и даже в самой Европе", — пишут журналисты.Французский дипломат, который предпочёл остаться анонимным, в беседе с изданием раскритиковал главу евродипломатии Каю Калла, за предложение уменьшить численность российской армии в рамках мирного плана по Украине, назвав её олицетворением всего "наихудшего в европейской дипломатии". Администрация США ранее заявляла о разработке плана урегулирования конфликта на Украине, отметив, что детали обсуждать не будет, так как работа ещё продолжается. В Кремле подчеркнули, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.21 ноября президент России Владимир Путин на совещании Совбеза заявил, что план США может стать основой окончательного мирного соглашения, однако на данный момент Москва его детально не обсуждала. По его мнению, это может быть связано с тем, что у администрации США, возможно, не получается заручиться поддержкой Киева, поскольку Украина и её европейские союзники продолжают питать иллюзии и надеются нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Это мнение последовало из-за недостатка у них объективной информации о реальных событиях на фронте, подчеркнул Путин. Президент России отметил, что если Киев отказывается от американских предложений, то Украине и её европейским сторонникам следует понимать, что происходившее в Купянске может повториться и на других важнейших участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает Москву, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.

