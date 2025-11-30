СМИ назвали главный вопрос к встрече Украины и США

https://1prime.ru/20251130/ukraina-865075769.html

МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Главный вопрос к американо-украинскими переговорами по мирному урегулированию заключается в том, как Москва отнесется к их предложениям, пишет Financial Times."Главный вопрос, нависший над переговорами между США и Украиной, — одобрит ли Россия какие-либо предложения, согласованные между Вашингтоном и Киевом", — говорится в статье.Издание также напомнило, что Россия по праву уверена в своем преимущественном положении на поле боя.В воскресенье секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию на переговорах, сообщил о начале встречи с представителями США во Флориде.Ранее администрация США заявила о разработке плана по урегулированию конфликта на Украине, однако детали обсуждать пока не стала, поскольку работа над документом продолжается. В Кремле подчеркнули, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза, отметил, что план США может стать основой для окончательного мирного урегулирования, однако Москва еще не обсуждала этот документ предметно. По его мнению, это связано с тем, что американской администрации, вероятно, не удаётся получить согласие Киева, поскольку Украина и её европейские союзники продолжают питать иллюзии и рассчитывают нанести России "стратегическое поражение" на фронте. Путин подчеркнул, что их позиция обусловлена отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

