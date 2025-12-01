Стало известно, как изменилось состояние миллиардеров в России в этом году
Совокупное состояние богатейших бизнесменов России с начала года выросло на $17,874 млрд
Денежные купюры США.. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 17,874 миллиарда долларов, а больше всех прибавил поднявшийся на шестую строчку с седьмой Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), чье состояние поднялось на 5,32 миллиарда долларов - до 18,5 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входит 21 гражданин России, а их общее состояние на 1 декабря составляет 306,5 миллиарда долларов.
На первом месте, как и месяцем ранее, один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние выросло на 1,67 миллиарда долларов - до 29,5 миллиарда. На втором месте остался основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал увеличился на 2,57 миллиарда долларов - до 25,8 миллиарда.
Тройку лидеров замыкает бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, который с начала года сократил состояние на 3,07 миллиарда долларов - до 22,8 миллиарда.
На четвертое место с третьего опустился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние снизилось на 2,58 миллиарда долларов и в настоящий момент оценивается в 22,7 миллиарда. Пятую строчку занял совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон занимает, который при этом увеличил состояние - на 330 миллионов долларов, до 22,7 миллиарда.
Седьмое место принадлежит бывшему бенефициару компаний "Еврохим" и СУЭК Андрею Мельниченко (вышел из числа совладельцев 9 марта 2022 года, подпав под санкции ЕС), его состояние сократилось на 1,82 миллиарда долларов - до 18,4 миллиарда.
Восьмое место сохранил Михаил Прохоров (группа "Онэксим"), он увеличил состояние на 762 миллиона долларов - до 15,6 миллиарда. На девятое место перешел с десятого совладелец компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, его состояние снизилось на 368 миллионов долларов - до 14,4 миллиарда.
Десятая позиция принадлежит совладельцу "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, состояние которого выросло на 2,59 миллиарда долларов, до 13,6 миллиарда.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опустился на 11-ю позицию с девятой, его состояние поднялось на 2,44 миллиарда долларов - до 13,4 миллиарда. При этом состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким (19-е место) выросло на 654 миллионов долларов, до 8 миллиардов.