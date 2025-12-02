https://1prime.ru/20251202/tramp-865111316.html

Экс-советник Трампа рассказал, когда США захотят войти в российские проекты

2025-12-02T02:10+0300

ВАШИНГТОН, 2 дек - ПРАЙМ. Американские компании захотят войти в российские нефтяные и газовые проекты, ориентированные на европейский рынок, в случае достижения договоренности между США и РФ по Украине, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос. "И я полагаю, что в конечном итоге, если между Соединенными Штатами и Россией будет заключена сделка, вы, вероятно, увидите, как американские компании войдут в некоторые российские проекты по добыче нефти и природного газа, ориентированные на европейский рынок. Это позволит европейцам потенциально приобретать эти запасы нефти и газа", - сказал Пападопулос. В октябре по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявлял, что большая часть разговора была посвящена перспективам торговли между США и РФ после окончания конфликта на Украине. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

