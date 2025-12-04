"Мы не потянем": немцев лишили самого важного

https://1prime.ru/20251204/germaniya-865174298.html

МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Несколько городов в Германии решили сократить или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения, поскольку не хватает денег. Эксперты предупреждают: есть те, кто могут серьезно пострадать из-за этого. И речь не только об обычных гражданах.Никакого праздника"Учитывая ограниченные бюджеты муниципалитетов, рождественские огни в центре городов находятся под угрозой", — сказал Bild генеральный директор Немецкой федерации розничной торговли Штефан Гент.В Дрездене в этом году не будет праздничной иллюминации на улице Кенигштрассе в барочном районе. В Штутгарте отказались от светящихся скульптур.В Гейдельберге власти сократили время работы рождественских гирлянд: вместо полудня их станут включать только в 15:00, а выключать — не позднее чем через час после закрытия рождественской ярмарки.В Ганновере пока не отказались от освещения, но неизвестно, будет ли иллюминация до Рождества, или деньги закончатся раньше.В Швельме неизвестные украли рождественские огни вскоре после того, как их повесили. Замена обойдется в 30 тысяч евро. Таких денег у города нет.Магдебург выделил на новые декоративные элементы 400 тысяч евро. Но потом их пришлось вернуть в общий бюджет. Деньги понадобились на другие нужды, в том числе восстановление обветшалых мостов.Другие города — например, Луккенвальде (Бранденбург) или Хильдесхайм (Нижняя Саксония) — собирают пожертвования на рождественские огни.Репутационный ударРешение немецких городов отказаться от праздничной иллюминации — не просто жест бережливости или дань экологии, а видимый симптом глубочайшего структурного кризиса муниципальных бюджетов Германии."Муниципалитеты зажаты между рекордным дефицитом и законодательными ограничениями. То, что начиналось как энергетическая экономия в 2022 году, переросло в тотальный дефицит ликвидности в 2025-м", — говорит доцент экономического факультета РУДН Константин Гомонов.Отказ от рождественской иллюминации —репутационный и экономический удар.Для муниципалитетов это признание несостоятельности. Мэры понимают, что темные улицы снижают общественное настроение и чувство безопасности. Для ретейла это тоже неприятно: торговля в центрах городов зависит от атмосферы, поясняет Гомонов."На темной улице люди не задерживаются, не покупают глинтвейн и подарки. Это, в свою очередь, отражается на малом бизнесе и налоговых поступлениях", — указывает эксперт.Ранее мэр Эссена Томас Куфен сказал, что почти каждый немецкий город — на грани банкротства. В этом году совокупный дефицит оценивается в 30 миллиардов евро. В прошлом было 24 миллиарда.Одна из причин такого положения — рост расходов на социальное обеспечение, говорит Гомонов."Плюс мы видим кризисные процессы в немецкой промышленности и спад выпуска в тех отраслях, которые еще недавно были локомотивами налоговых поступлений", — отмечает экономист Андрей Бархота.Прибыль компаний падает и, как следствие, казна пустеет, добавляет Гомонов.Эксперт вспоминает: в 2022-м на рождественском освещении тоже экономили. Но тогда это было из-за аномально высокой стоимости киловатта. Берлин отказался от иллюминации на двух улицах, а рождественская елка канцлера горела лишь четыре часа в день. Сейчас же на иллюминацию нет денег в принципе.Только началоВ Германии действует жесткое бюджетное законодательство. Расходы городов делятся на две категории. Обязательные — школы, дороги, социальные пособия, вывоз мусора. И добровольные — бассейны, библиотеки, театры, спортивные секции и рождественское освещение, поясняет Гомонов.Когда бюджет дефицитен, брать новые кредиты на "развлечения"нельзя. Вычеркиваются добровольные расходы, говорит эксперт.По его словам, рождественские огни — только начало. Поскольку структурный дефицит сохраняется, в дальнейшем города перейдут к урезанию более чувствительных сфер.Ранее издание Bild писало, что, если ситуация с дефицитом бюджета городов ухудшится, придется экономить на социалке: предметом обсуждения станут финансирование бассейнов, молодежных клубов, музеев, поддержка общественных организаций. И "граждане увидят нищету у себя на пороге".

