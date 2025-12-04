Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не потянем": немцев лишили самого важного - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Обзор прессы - ПРАЙМ, 1920Статья
https://1prime.ru/20251204/germaniya-865174298.html
"Мы не потянем": немцев лишили самого важного
"Мы не потянем": немцев лишили самого важного - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Мы не потянем": немцев лишили самого важного
Несколько городов в Германии решили сократить или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения, поскольку не хватает денег. Эксперты... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T07:07+0300
2025-12-04T07:07+0300
статья
общество
мировая экономика
германия
бранденбург
берлин
рудн
https://cdnn.1prime.ru/img/76999/68/769996848_0:114:1500:958_1920x0_80_0_0_8a6c5b362b806c522fadfc1f56fe7714.jpg
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Несколько городов в Германии решили сократить или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения, поскольку не хватает денег. Эксперты предупреждают: есть те, кто могут серьезно пострадать из-за этого. И речь не только об обычных гражданах.Никакого праздника"Учитывая ограниченные бюджеты муниципалитетов, рождественские огни в центре городов находятся под угрозой", — сказал Bild генеральный директор Немецкой федерации розничной торговли Штефан Гент.В Дрездене в этом году не будет праздничной иллюминации на улице Кенигштрассе в барочном районе. В Штутгарте отказались от светящихся скульптур.В Гейдельберге власти сократили время работы рождественских гирлянд: вместо полудня их станут включать только в 15:00, а выключать — не позднее чем через час после закрытия рождественской ярмарки.В Ганновере пока не отказались от освещения, но неизвестно, будет ли иллюминация до Рождества, или деньги закончатся раньше.В Швельме неизвестные украли рождественские огни вскоре после того, как их повесили. Замена обойдется в 30 тысяч евро. Таких денег у города нет.Магдебург выделил на новые декоративные элементы 400 тысяч евро. Но потом их пришлось вернуть в общий бюджет. Деньги понадобились на другие нужды, в том числе восстановление обветшалых мостов.Другие города — например, Луккенвальде (Бранденбург) или Хильдесхайм (Нижняя Саксония) — собирают пожертвования на рождественские огни.Репутационный ударРешение немецких городов отказаться от праздничной иллюминации — не просто жест бережливости или дань экологии, а видимый симптом глубочайшего структурного кризиса муниципальных бюджетов Германии."Муниципалитеты зажаты между рекордным дефицитом и законодательными ограничениями. То, что начиналось как энергетическая экономия в 2022 году, переросло в тотальный дефицит ликвидности в 2025-м", — говорит доцент экономического факультета РУДН Константин Гомонов.Отказ от рождественской иллюминации —репутационный и экономический удар.Для муниципалитетов это признание несостоятельности. Мэры понимают, что темные улицы снижают общественное настроение и чувство безопасности. Для ретейла это тоже неприятно: торговля в центрах городов зависит от атмосферы, поясняет Гомонов."На темной улице люди не задерживаются, не покупают глинтвейн и подарки. Это, в свою очередь, отражается на малом бизнесе и налоговых поступлениях", — указывает эксперт.Ранее мэр Эссена Томас Куфен сказал, что почти каждый немецкий город — на грани банкротства. В этом году совокупный дефицит оценивается в 30 миллиардов евро. В прошлом было 24 миллиарда.Одна из причин такого положения — рост расходов на социальное обеспечение, говорит Гомонов."Плюс мы видим кризисные процессы в немецкой промышленности и спад выпуска в тех отраслях, которые еще недавно были локомотивами налоговых поступлений", — отмечает экономист Андрей Бархота.Прибыль компаний падает и, как следствие, казна пустеет, добавляет Гомонов.Эксперт вспоминает: в 2022-м на рождественском освещении тоже экономили. Но тогда это было из-за аномально высокой стоимости киловатта. Берлин отказался от иллюминации на двух улицах, а рождественская елка канцлера горела лишь четыре часа в день. Сейчас же на иллюминацию нет денег в принципе.Только началоВ Германии действует жесткое бюджетное законодательство. Расходы городов делятся на две категории. Обязательные — школы, дороги, социальные пособия, вывоз мусора. И добровольные — бассейны, библиотеки, театры, спортивные секции и рождественское освещение, поясняет Гомонов.Когда бюджет дефицитен, брать новые кредиты на "развлечения"нельзя. Вычеркиваются добровольные расходы, говорит эксперт.По его словам, рождественские огни — только начало. Поскольку структурный дефицит сохраняется, в дальнейшем города перейдут к урезанию более чувствительных сфер.Ранее издание Bild писало, что, если ситуация с дефицитом бюджета городов ухудшится, придется экономить на социалке: предметом обсуждения станут финансирование бассейнов, молодежных клубов, музеев, поддержка общественных организаций. И "граждане увидят нищету у себя на пороге".
германия
бранденбург
берлин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Светлана Медведева
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76999/68/769996848_131:0:1464:1000_1920x0_80_0_0_d562151a27a4cc2a528a4e86b2fe126e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, германия, бранденбург, берлин, рудн
Статья, Общество , Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Бранденбург, Берлин, РУДН
07:07 04.12.2025
 
"Мы не потянем": немцев лишили самого важного

Гомонов: отключение рождественской иллюминации в ФРГ бьет по малому бизнесу

© fotolia.com / Bruder JakobБерлин
Берлин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Берлин. Архивное фото
© fotolia.com / Bruder Jakob
Читать Прайм в
Дзен Telegram
%Экономические новости
Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Несколько городов в Германии решили сократить или полностью отказаться от традиционного рождественского освещения, поскольку не хватает денег. Эксперты предупреждают: есть те, кто могут серьезно пострадать из-за этого. И речь не только об обычных гражданах.

Никакого праздника

"Учитывая ограниченные бюджеты муниципалитетов, рождественские огни в центре городов находятся под угрозой", — сказал Bild генеральный директор Немецкой федерации розничной торговли Штефан Гент.
В Дрездене в этом году не будет праздничной иллюминации на улице Кенигштрассе в барочном районе. В Штутгарте отказались от светящихся скульптур.
В Гейдельберге власти сократили время работы рождественских гирлянд: вместо полудня их станут включать только в 15:00, а выключать — не позднее чем через час после закрытия рождественской ярмарки.
В Ганновере пока не отказались от освещения, но неизвестно, будет ли иллюминация до Рождества, или деньги закончатся раньше.
В Швельме неизвестные украли рождественские огни вскоре после того, как их повесили. Замена обойдется в 30 тысяч евро. Таких денег у города нет.
Магдебург выделил на новые декоративные элементы 400 тысяч евро. Но потом их пришлось вернуть в общий бюджет. Деньги понадобились на другие нужды, в том числе восстановление обветшалых мостов.
Другие города — например, Луккенвальде (Бранденбург) или Хильдесхайм (Нижняя Саксония) — собирают пожертвования на рождественские огни.

Репутационный удар

Решение немецких городов отказаться от праздничной иллюминации — не просто жест бережливости или дань экологии, а видимый симптом глубочайшего структурного кризиса муниципальных бюджетов Германии.
"Муниципалитеты зажаты между рекордным дефицитом и законодательными ограничениями. То, что начиналось как энергетическая экономия в 2022 году, переросло в тотальный дефицит ликвидности в 2025-м", — говорит доцент экономического факультета РУДН Константин Гомонов.
Отказ от рождественской иллюминации —репутационный и экономический удар.
Для муниципалитетов это признание несостоятельности. Мэры понимают, что темные улицы снижают общественное настроение и чувство безопасности. Для ретейла это тоже неприятно: торговля в центрах городов зависит от атмосферы, поясняет Гомонов.
"На темной улице люди не задерживаются, не покупают глинтвейн и подарки. Это, в свою очередь, отражается на малом бизнесе и налоговых поступлениях", — указывает эксперт.
Ранее мэр Эссена Томас Куфен сказал, что почти каждый немецкий город — на грани банкротства. В этом году совокупный дефицит оценивается в 30 миллиардов евро. В прошлом было 24 миллиарда.
Одна из причин такого положения — рост расходов на социальное обеспечение, говорит Гомонов.
"Плюс мы видим кризисные процессы в немецкой промышленности и спад выпуска в тех отраслях, которые еще недавно были локомотивами налоговых поступлений", — отмечает экономист Андрей Бархота.
Прибыль компаний падает и, как следствие, казна пустеет, добавляет Гомонов.
Эксперт вспоминает: в 2022-м на рождественском освещении тоже экономили. Но тогда это было из-за аномально высокой стоимости киловатта. Берлин отказался от иллюминации на двух улицах, а рождественская елка канцлера горела лишь четыре часа в день. Сейчас же на иллюминацию нет денег в принципе.

Только начало

В Германии действует жесткое бюджетное законодательство. Расходы городов делятся на две категории. Обязательные — школы, дороги, социальные пособия, вывоз мусора. И добровольные — бассейны, библиотеки, театры, спортивные секции и рождественское освещение, поясняет Гомонов.
Когда бюджет дефицитен, брать новые кредиты на "развлечения"нельзя. Вычеркиваются добровольные расходы, говорит эксперт.
По его словам, рождественские огни — только начало. Поскольку структурный дефицит сохраняется, в дальнейшем города перейдут к урезанию более чувствительных сфер.
Ранее издание Bild писало, что, если ситуация с дефицитом бюджета городов ухудшится, придется экономить на социалке: предметом обсуждения станут финансирование бассейнов, молодежных клубов, музеев, поддержка общественных организаций. И "граждане увидят нищету у себя на пороге".
 
СтатьяОбществоМировая экономикаГЕРМАНИЯБранденбургБерлинРУДН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала