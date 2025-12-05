https://1prime.ru/20251205/vuchichi-865228457.html

"Лукойл" сможет работать 112 АЗС в Сербии, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 5 дек – ПРАЙМ. Генеральная лицензия минфина США на деятельность "Лукойл" позволит работать 112 станциям компании в Сербии на фоне американских санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил сербский президент Александр Вучич. США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США выдал в четверг генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года. "Лукойл" получил лицензию на оперативную деятельность до 29 апреля. Для нас это означает, что 112 АЗС на территории Сербии, которые равномерно распределены - только 11 на территории Белграда, остальные в других частях страны - смогут работать и с нефтепродуктами, поставленными со стороны, не только с переработанной "Нефтяной индустрией Сербии" нефтью", - сказал Вучич в эфире TV Pink. Он отметил, что "Лукойл" на территории Сербии стал одной из первых компаний, прервавших сотрудничество с NIS, у которой ранее закупал нефтепродукты, как и другие сети-владельцы АЗС, когда были введены санкции США, вступившие в силу 6 октября. Скупщина Сербии поддержала в среду проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской NIS. Сербский президент Александр Вучич сообщил во вторник, что власти страны возьмут на себя решение по ситуации с "Нефтяной индустрией Сербии" 15 января, если российская сторона к тому времени не продаст контрольный пакет акций компании под санкциями США третьей стороне. Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, во вторник начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня. По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США. Президент Сербии Александр Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний в минувший вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", введенных в январе, несколько раз отсроченных и вступивших в силу 9 октября. Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".

