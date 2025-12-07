https://1prime.ru/20251207/ofd-865290766.html

Названы города-миллионники с самыми высокими тратами на кофе

2025-12-07T08:08+0300

челябинск

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД". В сентябре-октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, вторым "кофейным городом" стал Санкт-Петербург с тратами в кофейных заведениях в 603 рубля. Тройку замкнул Новосибирск, где средний чек достигает 597 рублей. Также высокий уровень расходов в кофейнях зафиксирован в Москве - 564 рубля, Красноярске - 506 рублей и Краснодаре - 501 рубль. Менее 500 рублей за кофе оставляют жители Ростова-на-Дону - в среднем 494 рубля, Казани - 477 рублей и Волгограда - 470 рублей. Десятым городом с самыми высокими "кофейными расходами" стал Екатеринбург, где в среднем жители тратят в кофейнях 467 рублей. Более умеренные расходы зафиксированы в Приволжье: в Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей, Самаре - 462 рубля, Перми - 453 рубля. Недалеко от нее ушел и Нижний Новгород (437 рублей). Пятнадцатое место по средним расходам на кофе занял Воронеж (427 рублей). "Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории - свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число "белых пятен", не занятых кофейнями", - отметил гендиректор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.

