Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы города-миллионники с самыми высокими тратами на кофе - 07.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251207/ofd-865290766.html
Названы города-миллионники с самыми высокими тратами на кофе
Названы города-миллионники с самыми высокими тратами на кофе - 07.12.2025, ПРАЙМ
Названы города-миллионники с самыми высокими тратами на кофе
Больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора... | 07.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-07T08:08+0300
2025-12-07T08:08+0300
бизнес
общество
челябинск
санкт-петербург
новосибирск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865290613_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77bcfa0f1822950a6ca3c574f4832d00.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД". В сентябре-октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, вторым "кофейным городом" стал Санкт-Петербург с тратами в кофейных заведениях в 603 рубля. Тройку замкнул Новосибирск, где средний чек достигает 597 рублей. Также высокий уровень расходов в кофейнях зафиксирован в Москве - 564 рубля, Красноярске - 506 рублей и Краснодаре - 501 рубль. Менее 500 рублей за кофе оставляют жители Ростова-на-Дону - в среднем 494 рубля, Казани - 477 рублей и Волгограда - 470 рублей. Десятым городом с самыми высокими "кофейными расходами" стал Екатеринбург, где в среднем жители тратят в кофейнях 467 рублей. Более умеренные расходы зафиксированы в Приволжье: в Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей, Самаре - 462 рубля, Перми - 453 рубля. Недалеко от нее ушел и Нижний Новгород (437 рублей). Пятнадцатое место по средним расходам на кофе занял Воронеж (427 рублей). "Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории - свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число "белых пятен", не занятых кофейнями", - отметил гендиректор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
https://1prime.ru/20251128/vid-865009176.html
челябинск
санкт-петербург
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/07/865290613_229:0:1189:720_1920x0_80_0_0_0e4eee9eb9f8493b9637e025d63d7812.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , челябинск, санкт-петербург, новосибирск
Бизнес, Общество , Челябинск, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НОВОСИБИРСК
08:08 07.12.2025
 
Названы города-миллионники с самыми высокими тратами на кофе

ОФД: жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска тратят больше всего на кофе

© РИА Новости . Константин ВасильевLatte Art - искусство рисования молоком на кофейной пене
Latte Art - искусство рисования молоком на кофейной пене - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2025
Latte Art - искусство рисования молоком на кофейной пене. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Васильев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Больше всего на кофе в городах-миллионниках в России тратят жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска, подсчитали для РИА Новости аналитики оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
В сентябре-октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, вторым "кофейным городом" стал Санкт-Петербург с тратами в кофейных заведениях в 603 рубля. Тройку замкнул Новосибирск, где средний чек достигает 597 рублей.
Также высокий уровень расходов в кофейнях зафиксирован в Москве - 564 рубля, Красноярске - 506 рублей и Краснодаре - 501 рубль.
Менее 500 рублей за кофе оставляют жители Ростова-на-Дону - в среднем 494 рубля, Казани - 477 рублей и Волгограда - 470 рублей. Десятым городом с самыми высокими "кофейными расходами" стал Екатеринбург, где в среднем жители тратят в кофейнях 467 рублей.
Более умеренные расходы зафиксированы в Приволжье: в Уфе средний чек в кофейнях составляет 465 рублей, Самаре - 462 рубля, Перми - 453 рубля. Недалеко от нее ушел и Нижний Новгород (437 рублей). Пятнадцатое место по средним расходам на кофе занял Воронеж (427 рублей).
"Потенциал развития кофейных заведений сейчас сосредоточен в регионах. На каждой территории - свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число "белых пятен", не занятых кофейнями", - отметил гендиректор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
Назван кофе, на который россияне тратят меньше всего
28 ноября, 03:16
 
БизнесОбществоЧелябинскСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНОВОСИБИРСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала