https://1prime.ru/20251207/pervm-865299689.html

В аэропорту Перми рейсы задерживают из-за непогоды

В аэропорту Перми рейсы задерживают из-за непогоды - 07.12.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Перми рейсы задерживают из-за непогоды

Авиарейсы задерживаются в пермском аэропорту Большое Савино из-за метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани. | 07.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-07T20:24+0300

2025-12-07T20:24+0300

2025-12-07T20:24+0300

бизнес

россия

пермь

https://cdnn.1prime.ru/img/75048/21/750482141_0:112:3159:1888_1920x0_80_0_0_e483c7eee38377f67d68354bb6e21f37.jpg

ПЕРМЬ, 7 дек - ПРАЙМ. Авиарейсы задерживаются в пермском аэропорту Большое Савино из-за метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в воскресенье днем из Перми с опозданием вылетели рейсы в Москву, Когалым, Наманган (Узбекистан) и Шарм-эль-Шейх (Египет). Отклонение от расписания составляло примерно от одного до трех часов. "По метеоусловиям в аэропорту Пермь (Большое Савино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Екатеринбург ушёл борт FV 5570 (из Шарм Эль Шейха - ред.) авиакомпании Россия", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Уточняется, что пассажирам предоставляются услуги в соответствии с авиационными правилами. При этом службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов. В воскресенье в Перми наблюдается снегопад, температура воздуха составляет около минус 12 градусов.

https://1prime.ru/20251205/terminal-865234391.html

пермь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, пермь