В аэропорту Перми рейсы задерживают из-за непогоды
В аэропорту Перми рейсы задерживают из-за непогоды - 07.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Перми рейсы задерживают из-за непогоды
Авиарейсы задерживаются в пермском аэропорту Большое Савино из-за метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани. | 07.12.2025
2025-12-07T20:24+0300
2025-12-07T20:24+0300
2025-12-07T20:24+0300
ПЕРМЬ, 7 дек - ПРАЙМ. Авиарейсы задерживаются в пермском аэропорту Большое Савино из-за метеоусловий, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в воскресенье днем из Перми с опозданием вылетели рейсы в Москву, Когалым, Наманган (Узбекистан) и Шарм-эль-Шейх (Египет). Отклонение от расписания составляло примерно от одного до трех часов. "По метеоусловиям в аэропорту Пермь (Большое Савино) задерживаются рейсы. На запасной аэродром в Екатеринбург ушёл борт FV 5570 (из Шарм Эль Шейха - ред.) авиакомпании Россия", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта. Уточняется, что пассажирам предоставляются услуги в соответствии с авиационными правилами. При этом службы аэропорта работают в штатном режиме и готовы к приёму и выпуску воздушных судов. В воскресенье в Перми наблюдается снегопад, температура воздуха составляет около минус 12 градусов.
