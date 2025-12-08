https://1prime.ru/20251208/finlyandiya-865258613.html

"Так плохо еще не было": Финляндия сообщила ужасные новости из-за России

"Так плохо еще не было": Финляндия сообщила ужасные новости из-за России - 08.12.2025, ПРАЙМ

"Так плохо еще не было": Финляндия сообщила ужасные новости из-за России

Бум банкротств, компании закрываются по всей стране. Особенно пострадали строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит. Что происходит в Финляндии — в... | 08.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-08T07:07+0300

2025-12-08T07:07+0300

2025-12-08T07:07+0300

статья

бизнес

мировая экономика

финляндия

европа

нато

военные расходы

https://cdnn.1prime.ru/img/84059/14/840591498_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_70f32b83e9104be7aed8b55a70a438a6.jpg

МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Бум банкротств, компании закрываются по всей стране. Особенно пострадали строительство, торговля, гостиничный бизнес, общепит. Что происходит в Финляндии — в материале "Прайм".Отрицательный рекордЗаявления на банкротство к концу ноября подали 3019 компаний. Это самый высокий показатель в XXI веке."На данный момент почти 12 400 человек потеряли работу и средства к существованию", — говорит эксперт агентства Suomen Asiakastieto Яакко Норс.Самая печальная динамика по банкротствам — на Аландских островах (плюс 83% к прошлому году), в Южном Саво (66), Пяйят-Хяме (36), Южной Карелии (35), Пирканмаа (30), Кюменлааксо (23).Безработица — 10,3%, максимум с 2009 года.По прогнозу Еврокомиссии, в 2025-м экономическая активность в Финляндии останется на уровне стагнации. ВВП вырастет лишь на 0,1%.Сильный ударРанее генеральный директор Центральной торгово-промышленной палаты страны Юхо Ромакканиеми говорил: "Экспорт и экономика Финляндии были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же сказалось".Банкротство связано с потерей российских туристов, санкциями и прекращением сотрудничества по многим направлениям, объясняет доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков."Россия инвестировала в Финляндию, и это резко остановилось с 2022-го", — отмечает он.По данным Bloomberg, без российских туристов Южная Карелия теряет миллион евро в день. Большинство магазинов в центре Иматры закрылось. "Туристы и автобусы, которые когда-то заполоняли дороги, исчезли. Местные спа испытывают серьезные финансовые трудности", — указывало издание.СМИ сообщили: аэропорт города Лаппенранта, популярный когда-то у российских туристов, может закрыться из-за убытков.Из-за разрыва торговых связей с соседом страна лишилась дешевых энергоресурсов и леса. Компании столкнулись с ростом цен на электроэнергию и сырье. Многих неподъемные счета разорили.В строительстве спад: в мае 2025-го сдали на 42% меньше жилья, чем годом ранее.Финляндия активно поставляла в Россию сыры, молочную продукцию, мебель, оборудование, напоминает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон."Потеря российского рынка сильно ударила по сотням компаний, которые не смогли быстро найти альтернативы в более конкурентной Европе или Азии", — говорит она.Наконец, из-за роста безработицы доходы населения упали, что повлияло на потребительские настроения.Доверие потеряноКогда компании разоряются, государство недополучает налоги. Значит, у правительства меньше средств на социальные нужды и поддержку экономики, а сейчас это особенно важно, подчеркивает эксперт.По ее мнению, нужна масштабная госпрограмма по диверсификации экономики и привлечению инвестиций. Иначе стране грозит структурный упадок.Если санкционная политика сохранится, проблемы в экономике будут только нарастать, добавляет Чирков."Но даже если санкции каким-то образом отменят, возврат к условному уровню до 2022 года уже невозможен. Доверие к финансово-экономической инфраструктуре утрачено", — указывает он.Доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин уточняет: Финляндия направляет значительную часть ресурсов не на помощь бизнесу и гражданам, которые находятся в кризисной ситуации, а на военные авантюры.По официальным данным, в 2026-м Хельсинки выделит на оборону 6,3 миллиарда евро.Кроме того, к 2035 году в НАТО договорились повысить соответствующие расходы до 5% ВВП.По мнению Зайнуллина, при сохранении "самоубийственной политики" кризис в Финляндии вполне может перерасти в экономическую катастрофу.

https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html

https://1prime.ru/20250827/finlyandiya-861296247.html

финляндия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

бизнес, мировая экономика, финляндия, европа, нато, военные расходы