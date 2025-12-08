Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: США поддержали передачу доли "Лукойла" компании в Ираке - 08.12.2025
Bloomberg: США поддержали передачу доли "Лукойла" компании в Ираке
ВАШИНГТОН, 8 дек – ПРАЙМ. Власти США поддерживают планы Ирака передать долю российской компании "Лукойл" в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны американской компании, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Речь идет о месторождении "Западная Курна-2", обеспечивающем около 10% всей добычи нефти в Ираке. Министерство нефти страны на прошлой неделе заявило, что ведет переговоры с американскими нефтяными компаниями о передаче им контрольного пакета проекта. По данным источников агентства, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы глобальные активы "Лукойла" перешли под контроль американской структуры. В качестве возможных претендентов на активы называются Exxon Mobil и Chevron. По информации источника Блумберг, для проекта "Западная Курна-2" Багдад отдает предпочтение Exxon, которая ранее уже работала на соседнем месторождении "Западная Курна-1". Exxon ранее возобновила деятельность в Ираке после двухлетнего перерыва, подписав в октябре предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron, в свою очередь, ведет переговоры о выходе на иракский рынок, как сообщил ранее глава компании Майк Уирт. В госдепартаменте США подтвердили поддержку этого курса. "Нас обнадеживают первоначальные договоренности министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron и намерение передать "Западную Курну-2" американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке", - заявил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на запрос Блумберг. США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США выдал в минувший четверг генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.
Bloomberg: США поддержали передачу доли "Лукойла" компании в Ираке

ВАШИНГТОН, 8 дек – ПРАЙМ. Власти США поддерживают планы Ирака передать долю российской компании "Лукойл" в одном из крупнейших нефтяных месторождений страны американской компании, передает в понедельник агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Речь идет о месторождении "Западная Курна-2", обеспечивающем около 10% всей добычи нефти в Ираке. Министерство нефти страны на прошлой неделе заявило, что ведет переговоры с американскими нефтяными компаниями о передаче им контрольного пакета проекта. По данным источников агентства, администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы глобальные активы "Лукойла" перешли под контроль американской структуры.
В качестве возможных претендентов на активы называются Exxon Mobil и Chevron. По информации источника Блумберг, для проекта "Западная Курна-2" Багдад отдает предпочтение Exxon, которая ранее уже работала на соседнем месторождении "Западная Курна-1".
Exxon ранее возобновила деятельность в Ираке после двухлетнего перерыва, подписав в октябре предварительное соглашение по разработке месторождения Маджнун. Chevron, в свою очередь, ведет переговоры о выходе на иракский рынок, как сообщил ранее глава компании Майк Уирт.
В госдепартаменте США подтвердили поддержку этого курса. "Нас обнадеживают первоначальные договоренности министерства нефти Ирака с Exxon и Chevron и намерение передать "Западную Курну-2" американскому оператору. Соединенные Штаты продолжат отстаивать интересы американских компаний в Ираке", - заявил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на запрос Блумберг.
США в конце октября ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. Минфин США выдал в минувший четверг генеральную лицензию, которой разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до 29 апреля 2026 года.
