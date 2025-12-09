https://1prime.ru/20251209/aferist-865361835.html

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в хищении денег у пенсионеров

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в хищении денег у пенсионеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 дек – ПРАЙМ. Полиция Екатеринбурга задержала двух мужчин, подозреваемых в хищении денег у пенсионеров по всей стране, как пояснили фигуранты правоохранителям, в преступную схему их втянула некая "Ангелиночка", сообщили РИА Новости в отделении по связям со СМИ городского управления МВД. "Ангелиночка из Telegram заставила двух мужчин похищать деньги пенсионеров по всей стране... Столица Урала вновь стала финишной чертой для "бегунков", собиравших наличные у пожилых граждан. Двоих пособников интернет-аферистов, исколесивших несколько регионов, задержали оперативники уголовного розыска", – рассказали агентству в полиции. По данным ведомства, звено сборщиков похищенных денег было сформировано в Москве, и по признанию самих курьеров, их наняла через мессенджер одна и та же девушка по имени Ангелина. "Впрочем, велика вероятность, что за ее симпатичной аватаркой скрывался неприятный, ранее судимый мужчина. Как бы то ни было, "Ангелина" предложила несложную работу по сбору и пересылке денежных средств. При этом курьеров уверили в том, что вся деятельность абсолютно легальна", – уточнили в управлении. После "успешных заданий" в Москве парочку отправили на Урал, где они начали обирать пенсионеров Челябинска, Перми и других городов. После того, как гастролеры похитили у 76-летней женщины 500 тысяч рублей, их вычислили местные полицейские. "Задержанными оказались 27-летний житель Железногорска Курской области и 35-летний петербуржец. Первый, с его слов, ранее занимался рекламой и консалтингом, второй – специалист в области электромонтажных работ", – добавили в ведомстве. Сейчас в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, фигуранты помещены под стражу, а полицейские устанавливают дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

