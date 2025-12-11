Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия призвала к созданию современных производственных цепочек в ЕАЭС - 11.12.2025
Киргизия призвала к созданию современных производственных цепочек в ЕАЭС
МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) стоит задача формирования современных производственных цепочек и укрепления технологического суверенитета, сообщил в четверг на заседании межправсовета ЕАЭС в Москве премьер Киргизии Адылбек Касымалиев. "Расширение структуры взаимной торговли – задача, требующая совместного совершенствования условий доступа не только к сырьевым и финансовым ресурсам, но и к новым технологиям. Перед нами стоит стратегическая задача формирования современных производственных цепочек, стимулирования инноваций и укрепления технологической суверенитета. Развитие научного сотрудничества позволит нашим странам повысить уровень технологичности, создать конкурентоспособное производство и расширить экспорт высокотехнологичной продукции", - заявил премьер. По словам Касымалиева, это особенно важно в условиях глубоких глобальных трансформаций мировой экономики. Глава кабмина призвал страны члены объединения к разработке действенных предложений в этом направлении, учитывая принятую рамочную стратегию по научно-техническому сотрудничеству. "Также среди важнейших направлений мы выделяем укрепление логистических и транспортных связей. Изменившиеся потоки мировой торговли делают внутренние транспортные коридоры, в том числе нашу внешнюю и внутреннюю пограничную инфраструктуру, ключевым элементом устойчивости наших экономик. Совместное развитие и модернизация инфраструктуры, повышение пропускной способности и расширение транзитного потенциала придаст союзу дополнительную динамику и повысит привлекательность региона", - подчеркнул киргизский премьер. Он выразил уверенность, что совместная работа, основанная на взаимном уважении, равноправии и конструктивном диалоге, позволит эффективно отвечать на вызовы времени, обеспечивать устойчивое развитие наших государств и благополучие народов стран ЕАЭС.
17:49 11.12.2025
 
Киргизия призвала к созданию современных производственных цепочек в ЕАЭС

Касымалиев: перед ЕАЭС стоит задача формирования современных производственных цепочек

МОСКВА, 11 дек – ПРАЙМ. Перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) стоит задача формирования современных производственных цепочек и укрепления технологического суверенитета, сообщил в четверг на заседании межправсовета ЕАЭС в Москве премьер Киргизии Адылбек Касымалиев.
"Расширение структуры взаимной торговли – задача, требующая совместного совершенствования условий доступа не только к сырьевым и финансовым ресурсам, но и к новым технологиям. Перед нами стоит стратегическая задача формирования современных производственных цепочек, стимулирования инноваций и укрепления технологической суверенитета. Развитие научного сотрудничества позволит нашим странам повысить уровень технологичности, создать конкурентоспособное производство и расширить экспорт высокотехнологичной продукции", - заявил премьер.
По словам Касымалиева, это особенно важно в условиях глубоких глобальных трансформаций мировой экономики. Глава кабмина призвал страны члены объединения к разработке действенных предложений в этом направлении, учитывая принятую рамочную стратегию по научно-техническому сотрудничеству.
"Также среди важнейших направлений мы выделяем укрепление логистических и транспортных связей. Изменившиеся потоки мировой торговли делают внутренние транспортные коридоры, в том числе нашу внешнюю и внутреннюю пограничную инфраструктуру, ключевым элементом устойчивости наших экономик. Совместное развитие и модернизация инфраструктуры, повышение пропускной способности и расширение транзитного потенциала придаст союзу дополнительную динамику и повысит привлекательность региона", - подчеркнул киргизский премьер.
Он выразил уверенность, что совместная работа, основанная на взаимном уважении, равноправии и конструктивном диалоге, позволит эффективно отвечать на вызовы времени, обеспечивать устойчивое развитие наших государств и благополучие народов стран ЕАЭС.
 
Заголовок открываемого материала