"Лукойл" склоняется к продаже иностранных активов банку Xtellus, пишут СМИ

Reuters: "Лукойл" больше склоняется к сделке с Xtellus по продаже зарубежных активов
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - ПРАЙМ. "Лукойл" больше склоняется к сделке с американским банком Xtellus Partners по продаже своих зарубежных активов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Российский "Лукойл" отдает предпочтение предложению американского банка Xtellus Partners по покупке его зарубежных активов перед десятком других предложений, поскольку оно представляет собой безналичную сделку", - сообщило агентство со ссылкой на два осведомленных источника.
По данным источников агентства, американский банк предложил организовать обмен ценных бумаг "Лукойла", находящихся у американских инвесторов, в рамках безналичной сделки с целью их возвращения "Лукойлу" в обмен на его зарубежные активы.
Xtellus отказался от комментариев агентству, "Лукойл" не ответил на запрос о комментарии.
Ранее в декабре минфин США разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до конца апреля. В конце октября Штаты ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
"Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.