Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе - 12.12.2025
Спецоперация на Украине
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе - 12.12.2025, ПРАЙМ
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе
Власти Украины опровергают информацию о готовности Киева к созданию буферной зоны в Донбассе, советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин обвинил французскую... | 12.12.2025, ПРАЙМ
спецоперация на украине
украина
сша
донбасс
владимир путин
владимир зеленский
стив уиткофф
совбез
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Власти Украины опровергают информацию о готовности Киева к созданию буферной зоны в Донбассе, советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин обвинил французскую газету Monde в некорректной подачи информации. Французская газета Monde со ссылкой на источники ранее заявляла, что Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса с целью окончания конфликта. "СМИ распространили информацию, якобы Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе, однако перевод и подача там некорректны. (Советник офиса Зеленского Михаил) Подоляк, на слова которого ссылались СМИ, сказал, что обсуждать можно разные сценарии, но все зависит от деталей, как это может работать на практике. Согласится ли Украина на такие шаги – решается только на самом высоком политическом уровне или народом Украины", - приводит слова Литвина украинский телеканал "24". Президент России Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
украина
сша
донбасс
Новости
12:36 12.12.2025 (обновлено: 12:40 12.12.2025)
 
Киев опроверг сообщения о готовности к созданию буферной зоны в Донбассе

Советник Зеленского Литвин опроверг сообщения о готовности Киева к созданию буферной зоны

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Власти Украины опровергают информацию о готовности Киева к созданию буферной зоны в Донбассе, советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин обвинил французскую газету Monde в некорректной подачи информации.
Французская газета Monde со ссылкой на источники ранее заявляла, что Украина готова согласиться на создание демилитаризованной зоны на территории Донбасса с целью окончания конфликта.
"СМИ распространили информацию, якобы Украина согласилась на демилитаризованную зону на Донбассе, однако перевод и подача там некорректны. (Советник офиса Зеленского Михаил) Подоляк, на слова которого ссылались СМИ, сказал, что обсуждать можно разные сценарии, но все зависит от деталей, как это может работать на практике. Согласится ли Украина на такие шаги – решается только на самом высоком политическом уровне или народом Украины", - приводит слова Литвина украинский телеканал "24".
Президент России Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
 
