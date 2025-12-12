Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Югранефтепром" и "Сургутнефтегаз" заинтересовались участками недр в ХМАО - 12.12.2025
"Югранефтепром" и "Сургутнефтегаз" заинтересовались участками недр в ХМАО
2025-12-12
2025-12-12T19:37+0300
нефть, рф, сургутнефтегаз, минприроды, лукойл
Энергетика, Нефть, РФ, Сургутнефтегаз, Минприроды, Лукойл
19:37 12.12.2025
 
"Югранефтепром" и "Сургутнефтегаз" заинтересовались участками недр в ХМАО

Структура "Лукойла" и "Сургутнефтегаз" заинтересовались участками недр в ХМАО

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Структура "Лукойла" "Югранефтепром" подала заявку на аукцион по нефтегазовому участку недр "Юильский-5", а "Сургутнефтегаз" - по "Западно-Нятлонгскому", они оба находятся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили РИА Новости в Минприроды РФ.
"Западно-Нятлонгский" - 1 заявка (ПАО "Сургутнефтегаз"); "Юильский-5" - 1 заявка (ООО "НК "Югранефтепром")", - говорится в сообщении. Подача заявок завершилась 12 декабря.
Сам аукцион планировался на 15 января, но, согласно регламенту, его должны признать несостоявшимся, так как подана только одна заявка на каждый участок. Компании смогут получить лицензии без аукциона, уплатив стартовый платеж плюс один шаг.
Начальная цена "Юильского-5" составляет 5,464 миллиона рублей. Ресурсы на нем по категории D1 составляют 1,602 миллиона тонн нефти, по категории D2 - 5,077 миллиона тонн нефти и 1,813 миллиона кубометров газа. Участок соседствует с активами "Югранефтеразведки" и "Сургутнефтегаза".
"Западно-Нятлонгский" участок выставляется минимум за 22,34 миллиона рублей. Подготовленные ресурсы на нем составляют 1,117 миллиона тонн нефти, локализованные - 2,689 миллиона тонн нефти. Ресурсы по категории D1 составляют 3,589 миллиона тонн нефти и 28 миллионов кубометров газа, по категории D2 - 50 тысяч тонн нефти. Участок соседствует с активами компаний "Лукойл-Западная Сибирь" и "Сургутнефтегаз".
Также 15 января должен был состояться аукцион на участки "Восточно-Камский", "Радомский" и "Сергиевский-9". Но, как сообщили в Минприроды, заявки на эти лоты не поступили.
"Восточно-Камский" участок с начальной ценой 411,999 миллиона рублей обладает запасами нефти в 531 тысячу тонн по категории С1 и 9,389 миллиона тонн по С2. Локализованные ресурсы (Dл) составляют 361 тысячу тонн, перспективные (D1) - 2,818 миллиона тонн, прогнозные (D2) - 9,005 миллиона тонн.
Начальная цена "Радомского" участка составляла 26,615 миллиона рублей. Подготовленные ресурсы (категория D0) на нем составляют 2,003 миллиона тонн, а локализованные (Dл) - 763 тысячи тонн нефти. Он также обладает ресурсами: по категории D1 - 6,494 миллиона тонн нефти, 184 миллиона кубометров газа, 12 тысяч тонн конденсата, по категории D2 - 25 тысяч тонн нефти, 508 миллионов кубометров газа и 13 тысяч тонн конденсата.
Стартовая цена участка "Сергинский-9" составляла 5,433 миллиона рублей. Он обладает ресурсами по категории D1 - 6,369 миллиона тонн нефти, 45 миллиона кубометров газа.
