В Румынии рассказали о последствиях санкций против "Лукойла" и "Транснефти"

КИШИНЕВ, 12 дек - ПРАЙМ. Санкции, введенные против компаний "Лукойл" и "Роснефть", приведут к повышению цен на топливо в Румынии с начала 2026 года на 10-12%, свидетельствует анализ румынской ассоциации "Умная энергетика". Ранее министр энергетики Богдан Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в Плоешть, а также более 300 АЗС. "Санкции, введенные против компаний "Лукойл" и "Роснефть", приведут к повышению цен на топливо в Центральной и Юго-Восточной Европе в начале следующего года. В Румынии бензин и дизельное топливо могут подорожать примерно на 10-12% из-за санкций", - говорится в анализе ассоциации. В этом контексте увеличение роялти за добычу нефти на месторождениях в Румынии приведет к закрытию многих предприятий, поскольку добыча перестанет быть рентабельной. Румыния в конечном итоге будет импортировать еще больше нефти. Румыния работает над правовой основой для приобретения и управления румынскими активами, затронутыми санкциями, но властям страны нужно уложиться до конца года. Эксперты отмечают, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Петротель" в Плоешть достаточно важен, но есть и другие альтернативные мощности, такие как "Петром" и "Ромпетрол". Это позволит сдержать рост цен. В итоге в первые три месяца года бензин станет дороже на 5–10%, а дизельное топливо - на 7–12%. Ранее в декабре минфин США разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до конца апреля. В конце октября Штаты ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. "Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
