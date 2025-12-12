https://1prime.ru/20251212/sanktsii-865478372.html

В Румынии рассказали о последствиях санкций против "Лукойла" и "Транснефти"

В Румынии рассказали о последствиях санкций против "Лукойла" и "Транснефти" - 12.12.2025, ПРАЙМ

В Румынии рассказали о последствиях санкций против "Лукойла" и "Транснефти"

Санкции, введенные против компаний "Лукойл" и "Роснефть", приведут к повышению цен на топливо в Румынии с начала 2026 года на 10-12%, свидетельствует анализ... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T14:48+0300

2025-12-12T14:48+0300

2025-12-12T14:48+0300

энергетика

нефть

румыния

рф

лукойл

роснефть

минфин сша

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864616680_0:0:2216:1247_1920x0_80_0_0_2af0a2f4f3a5ba6b8d4c8207bc7e62ac.jpg

КИШИНЕВ, 12 дек - ПРАЙМ. Санкции, введенные против компаний "Лукойл" и "Роснефть", приведут к повышению цен на топливо в Румынии с начала 2026 года на 10-12%, свидетельствует анализ румынской ассоциации "Умная энергетика". Ранее министр энергетики Богдан Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в Плоешть, а также более 300 АЗС. "Санкции, введенные против компаний "Лукойл" и "Роснефть", приведут к повышению цен на топливо в Центральной и Юго-Восточной Европе в начале следующего года. В Румынии бензин и дизельное топливо могут подорожать примерно на 10-12% из-за санкций", - говорится в анализе ассоциации. В этом контексте увеличение роялти за добычу нефти на месторождениях в Румынии приведет к закрытию многих предприятий, поскольку добыча перестанет быть рентабельной. Румыния в конечном итоге будет импортировать еще больше нефти. Румыния работает над правовой основой для приобретения и управления румынскими активами, затронутыми санкциями, но властям страны нужно уложиться до конца года. Эксперты отмечают, что нефтеперерабатывающий завод "Лукойл Петротель" в Плоешть достаточно важен, но есть и другие альтернативные мощности, такие как "Петром" и "Ромпетрол". Это позволит сдержать рост цен. В итоге в первые три месяца года бензин станет дороже на 5–10%, а дизельное топливо - на 7–12%. Ранее в декабре минфин США разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до конца апреля. В конце октября Штаты ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. "Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.

https://1prime.ru/20251127/putin-865000759.html

https://1prime.ru/20251103/neft-864189751.html

румыния

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, румыния, рф, лукойл, роснефть, минфин сша, санкции против рф