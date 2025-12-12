"Лежат мертвым грузом". Банк России начал выпускать валюту из страны

https://1prime.ru/20251212/valyuta-865444965.html

МОСКВА, 12 дек —ПРАЙМ, Наталья Карнова. Отмена Центробанком некоторых ограничений на вывод капитала из России преследует несколько целей, но главная — ослабление курса рубля —пока не достигнута. Почему так происходит и когда нацвалюта станет проседать — в материале "Прайм".Дело в крепком рублеВывод капитала ограничили в 2022-м до 31 марта 2026-го. Однако кое-что отменили досрочно. С 8 декабря не действуют лимиты на валютные перечисления за рубеж для россиян и нерезидентов-физлиц из дружественных стран.Регулятор объяснил это стабильностью валютного рынка. В 2025-м рубль укрепился почти на 25 процентов. Даже традиционного для последнего квартала ослабления на сей раз не наблюдается. Более того, в первых числах декабря ЦБ впервые установил официальный курс ниже 77 за доллар. Для сравнения, год назад было больше 100.Дело в том, что валюта от экспорта поступает в бюджет исправно, а вот спрос на нее охлажден. Причины известны — снижение импорта из-за санкций и высоких кредитных ставок, отказ от долларовых накоплений, переход на внешнюю торговлю в национальных денежных единицах, продажи валюты ЦБ и Минфином."Сегодня и бизнес, и население предпочитают рублевые инструменты. Спрос на валюту минимальный, и она избыточно оседает внутри страны", — уточняет доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.Пухнем от валютыПри этом Россия во многом остается экспортоориентированной страной. Доходы от продажи углеводородов и прочего сырья составляют пусть не основную, но все же значительную часть бюджета.В этой ситуации слишком крепкая национальная валюта — скорее минус, чем плюс. Ведь государство вынуждено переводить заработанные на экспорте доллары в рубли, чтобы вовремя платить зарплаты, пособия и пенсии. Именно так работает вся экономика — инфраструктурные проекты, масштабные стройки, трансферы из бюджета осуществляются в нашей, а не в какой-либо другой валюте.Выходит, что, чем дороже доллар, тем больше рублей получит государство. Экономически комфортным для балансировки бюджета считается курс ближе к 90 рублям. Бюджет-2025 сверстали, исходя из 95 за доллар, но жизнь внесла коррективы.Это тревожит финансовые власти. По оценке Минфина, только за ноябрь бюджет недополучил 14,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов.Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал крепкий рубль одним из главных вызовов для экономики. "Мы буквально пухнем от валюты", — сказал недавно глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. По его словам, главная проблема — невозможность инвестиций за рубеж. Раньше часть долларов уходила туда, а сегодня они остаются внутри страны и толкают курс рубля вверх.Ведущие экономики нередко занимаются ослаблением нацвалют. Китай сейчас так поступает с юанем, а Трамп мечтает об "умеренно слабом долларе" для усиления американского экспорта. Это сделает продукцию США дешевле для покупателей по всему миру, значит, увеличит внешний спрос. А вот импорт, напротив, подорожает, что поможет развивать собственное производство.Приоткрыть шлюзыВот и Банк России решил приоткрыть шлюзы. Государство надеется, что граждане купят доллары, евро и выведут их за пределы страны. Предполагается следующая цепочка: спрос на валюту вырастет, рубль ослабеет, бюджет пополнится.Кроме того, регулятор рассчитывает минимизировать обходные схемы вывода средств. В частности "серые" криптовалютные операции."Снятие лимитов частично легализует их и переведет в банковскую систему. Это позволит лучше отслеживать движение денег и принесет доход банкам в виде комиссий за переводы. Но санкции и высокая стоимость таких операций оставляют вывоз валюты за рубеж трудоемким и дорогим", — рассуждает экономист Ольга Гогаладзе.Наконец, пойти на этот шаг власти вынудило давление экспортеров и бизнеса. Российские компании неоднократно указывали, что жесткие валютные барьеры мешают налаживанию торговли с Китаем, Индией и странами Юго-Восточной Азии.По словам Ольги Гогаладзе, в российских банках скопилось немало китайских юаней, принесенных экспортерами в рамках сделок в нацвалюте. Однако кредитовать в юанях некого —отечественные компании нуждаются в рублях."Деньги лежат мертвым грузом. Разрешая переводы, ЦБ позволяет банкам избавиться от лишнего", — подчеркнула она.Время на раскачкуПока никаких резких скачков на валютном рынке не произошло — доллар по-прежнему находится в районе 77 рублей. И до конца года значимых изменений эксперты не ждут."Это и понятно. Рынку требуется некоторое время "на раскачку". Никакого обвала в любом случае не предвидится. А вот плавное сползание до 80 рублей за доллар, а затем и к комфортному для бюджета уровню 90-95 весьма вероятно", — рассуждает Николай Кузнецов.Но все это в следующем году. Лишь бы не вмешались непредсказуемые геополитические факторы, добавляет эксперт. С точки зрения борьбы с инфляцией Центробанку резкий обвал нацвалюты невыгоден, ведь тогда цены неминуемо поползут вверх и о снижении ключевой ставки можно будет забыть.В общем, пока радуемся крепкому рублю и надеемся, что импортные товары подешевеют. На практике это происходит крайне редко, но хотя бы подорожания не случится. В выигрыше останутся и туристы, которые могут сейчас купить доллары для заграничных поездок по выгодному курсу.

