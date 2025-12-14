Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы семь скрытых признаков скорой поломки автомобиля - 14.12.2025
Названы семь скрытых признаков скорой поломки автомобиля
Названы семь скрытых признаков скорой поломки автомобиля - 14.12.2025, ПРАЙМ
Названы семь скрытых признаков скорой поломки автомобиля
Автомобиль почти никогда не ломается внезапно. Он заранее подаёт сигналы, которые легко пропустить даже опытному водителю. Если присмотреться к семи типичным... | 14.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-14T03:03+0300
2025-12-14T03:03+0300
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Автомобиль почти никогда не ломается внезапно. Он заранее подаёт сигналы, которые легко пропустить даже опытному водителю. Если присмотреться к семи типичным признакам, можно вовремя обратиться в сервис, а не отправиться туда на эвакуаторе, рассказал агентству "Прайм" технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.1. Утечки технических жидкостейДаже небольшие потеки масла, антифриза, тормозной или трансмиссионной жидкости под машиной — веский повод заезда на СТО. Специалист советует искать источник проблемы, не откладывая в долгий ящик. Такие следы часто говорят об износе прокладок и сальников, коррозии различных трубок или трещинах в элементах системы охлаждения. Они могут быстро привести к самым серьезным последствиям: перегреву двигателя или отказу тормозов.2. Нестабильная работа двигателя"Рывки при разгоне, провалы тяги, трудный пуск и резко выросший расход топлива — типичные симптомы проблем в системе зажигания, подаче топлива или впуске воздуха. Если к этому добавляется дым из выхлопа нетипичного цвета, возможны уже более серьёзные неисправности в цилиндропоршневой группе или системе впрыска", - отмечает автоэксперт.3. Необычные звуки и вибрацииПосторонние стуки, металлический лязг, свист или усилившийся гул под капотом и в районе колёс почти всегда означают механический износ или ослабление крепежа узлов, говорит Пономарев. Особенно опасно игнорировать металлические звуки из двигателя и трансмиссии. Нередко это признак разрушения подшипников, элементов ГРМ или коробки. Тогда машине грозит серьезный капремонт.4. Подозрительные запахиЗапах гари, паленой резины, пластика, сладковатый аромат антифриза в салоне или возле машины — не мелочь, а сигнал возможного перегрева, повреждения либо утечки. Часто источником оказываются подтекающие шланги охлаждения, масло на горячих деталях или подгорающие контакты. Все это, по словам специалиста, при бездействии способно закончиться уже не просто поломкой, а даже пожаром.5. Скрежет и провалы тормозовСкрип, скрежет, свист при торможении, вибрация педали или увеличившийся тормозной путь говорят об износе колодок, деформации дисков или проблемах с суппортами. Это крайне опасно. Дополнительный тревожный сигнал — изменение хода педали и увод автомобиля в сторону при торможении. Это может указывать на неравномерную работу контуров и даже риск отказа системы.6. Рывки при переключении передачЗадержки включения, рывки, пробуксовки, толчки при смене передач, особенно на автомате, часто связаны с низким уровнем или старением масла, а также износом фрикционных пакетов. Если на панели загорается индикатор трансмиссии, а коробка переходит в аварийный режим, эксплуатацию автомобиля лучше прекратить до диагностики. В противном случае стоимость ремонта возрастет многократно, уверяет автоэксперт.7. Изменения в поведении на ходуСильные крены в поворотах, увод в сторону, "ватный" руль или неравномерный износ шин — классические признаки проблем с амортизаторами, пружинами, шаровыми опорами или рулевой рейкой. Такая машина хуже держит траекторию, увеличивает тормозной путь и менее предсказуема в экстренной ситуации.Все перечисленные симптомы — повод как минимум срочно записаться на диагностику на сертифицированный автосервис. При совокупности нескольких признаков лучше вообще временно отказаться от эксплуатации авто и вызвать эвакуатор."Помните, что плановый осмотр и своевременный мелкий ремонт почти всегда обходятся дешевле, чем устранение последствий серьезной поломки на дороге", - заключил Пономарев.
бизнес, общество , авто
Бизнес, Общество , Авто
03:03 14.12.2025
 
Названы семь скрытых признаков скорой поломки автомобиля

В автосервисе объяснили, когда нужно ехать в сервис, не дожидаясь поломки

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля
Сотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 дек - ПРАЙМ. Автомобиль почти никогда не ломается внезапно. Он заранее подаёт сигналы, которые легко пропустить даже опытному водителю. Если присмотреться к семи типичным признакам, можно вовремя обратиться в сервис, а не отправиться туда на эвакуаторе, рассказал агентству "Прайм" технический тренер обучающего центра международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.
1. Утечки технических жидкостей

Даже небольшие потеки масла, антифриза, тормозной или трансмиссионной жидкости под машиной — веский повод заезда на СТО. Специалист советует искать источник проблемы, не откладывая в долгий ящик. Такие следы часто говорят об износе прокладок и сальников, коррозии различных трубок или трещинах в элементах системы охлаждения. Они могут быстро привести к самым серьезным последствиям: перегреву двигателя или отказу тормозов.

2. Нестабильная работа двигателя

"Рывки при разгоне, провалы тяги, трудный пуск и резко выросший расход топлива — типичные симптомы проблем в системе зажигания, подаче топлива или впуске воздуха. Если к этому добавляется дым из выхлопа нетипичного цвета, возможны уже более серьёзные неисправности в цилиндропоршневой группе или системе впрыска", - отмечает автоэксперт.

3. Необычные звуки и вибрации

Посторонние стуки, металлический лязг, свист или усилившийся гул под капотом и в районе колёс почти всегда означают механический износ или ослабление крепежа узлов, говорит Пономарев. Особенно опасно игнорировать металлические звуки из двигателя и трансмиссии. Нередко это признак разрушения подшипников, элементов ГРМ или коробки. Тогда машине грозит серьезный капремонт.

4. Подозрительные запахи

Запах гари, паленой резины, пластика, сладковатый аромат антифриза в салоне или возле машины — не мелочь, а сигнал возможного перегрева, повреждения либо утечки. Часто источником оказываются подтекающие шланги охлаждения, масло на горячих деталях или подгорающие контакты. Все это, по словам специалиста, при бездействии способно закончиться уже не просто поломкой, а даже пожаром.

5. Скрежет и провалы тормозов

Скрип, скрежет, свист при торможении, вибрация педали или увеличившийся тормозной путь говорят об износе колодок, деформации дисков или проблемах с суппортами. Это крайне опасно. Дополнительный тревожный сигнал — изменение хода педали и увод автомобиля в сторону при торможении. Это может указывать на неравномерную работу контуров и даже риск отказа системы.

6. Рывки при переключении передач

Задержки включения, рывки, пробуксовки, толчки при смене передач, особенно на автомате, часто связаны с низким уровнем или старением масла, а также износом фрикционных пакетов. Если на панели загорается индикатор трансмиссии, а коробка переходит в аварийный режим, эксплуатацию автомобиля лучше прекратить до диагностики. В противном случае стоимость ремонта возрастет многократно, уверяет автоэксперт.

7. Изменения в поведении на ходу

Сильные крены в поворотах, увод в сторону, "ватный" руль или неравномерный износ шин — классические признаки проблем с амортизаторами, пружинами, шаровыми опорами или рулевой рейкой. Такая машина хуже держит траекторию, увеличивает тормозной путь и менее предсказуема в экстренной ситуации.
Все перечисленные симптомы — повод как минимум срочно записаться на диагностику на сертифицированный автосервис. При совокупности нескольких признаков лучше вообще временно отказаться от эксплуатации авто и вызвать эвакуатор.
"Помните, что плановый осмотр и своевременный мелкий ремонт почти всегда обходятся дешевле, чем устранение последствий серьезной поломки на дороге", - заключил Пономарев.
 
